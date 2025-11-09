Acasă » Știri » El este bărbatul care și-a ucis soția în fața copiilor. Avea antecedente penale

El este bărbatul care și-a ucis soția în fața copiilor. Avea antecedente penale

De: Irina Rasoveanu 09/11/2025 | 21:29
El este bărbatul care și-a ucis soția în fața copiilor. Avea antecedente penale
Gigi, bărbatul care și-a ucis soția în Teleorman/ Sursa foto: Captură Observator

O nouă crimă înfiorătoare a șocat întreaga țară! Un bărbat de 42 de ani și-a ucis soția de 25 de ani, mamă a trei copii, chiar în fața fiului lor de doar 3 ani. Acesta a înjunghiat-o pe femeie de mai multe ori, iar ea nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. În urma tragediei, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute. Potrivit informațiilor, criminalul avea antecedente penale. Află, în articol, toate detaliile!

Mihaela a trăit un calvar alături de Gigi, bărbatul alături de care a avut trei copii. Individul era agresiv și o tortura, așa că femeia s-a decis să își ia fiul cel mic și să plece cât mai departe de individ, în urmă cu două luni. Femeia a sperat că astfel va scăpa de bărbat și de tortura la care era supusă. Din păcate, nu a reușit. Chiar de ziua ei onomastică, Mihaela și-a găsit sfârșitul în fața bisericii din Beciu, județul Teleorman. În acele clipe, ea își ținea băiețelul de doar trei ani în brațe. Micuțul și-a privit mama cum este înjunghiată de tată.

Ce antecedente penale avea Gigi, criminalul din Teleorman

Mihaela reclamase la Poliție mai multe fapte grave ale soțului său. Femeia l-a acuzat de răpire, violență fizică și viol. Atunci, parchetul a deschis un dosar penal, însă individul a rămas în libertate. Victima a obținut un ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni, care nu a ajutat-o să scape cu viață.

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Tânăra de 25 de ani nu a reușit să își găsească liniștea, chiar dacă își părăsise soțul agresiv. Bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție. Două astfel de situații au avut loc recent, pe 22 și 25 octombrie. Totuși, Mihaela a refuzat montarea unei brățări electronice.

„Victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, în cauză poliţiştii desfăşurând activităţile specifice conform cadrului legal în vigoare”, au susținut oamenii legii.

Citește și: Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”

Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților

Tags:
Iți recomandăm
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Știri
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute de un celebru mecanic auto
Adevarul
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele...
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Denis, apel disperat pentru a-și găsi mama biologică! Tânărul a fost abandonat la naștere
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Test IQ pentru genii | Doar cei cu o minte sclipitoare descoperă bățul de chibrit diferit din imagine
Test IQ pentru genii | Doar cei cu o minte sclipitoare descoperă bățul de chibrit diferit din imagine
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”
Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”
Vezi toate știrile
×