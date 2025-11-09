El este bărbatul care și-a ucis soția în fața copiilor. Avea antecedente penale

O nouă crimă înfiorătoare a șocat întreaga țară! Un bărbat de 42 de ani și-a ucis soția de 25 de ani, mamă a trei copii, chiar în fața fiului lor de doar 3 ani. Acesta a înjunghiat-o pe femeie de mai multe ori, iar ea nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. În urma tragediei, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute. Potrivit informațiilor, criminalul avea antecedente penale. Află, în articol, toate detaliile!

Mihaela a trăit un calvar alături de Gigi, bărbatul alături de care a avut trei copii. Individul era agresiv și o tortura, așa că femeia s-a decis să își ia fiul cel mic și să plece cât mai departe de individ, în urmă cu două luni. Femeia a sperat că astfel va scăpa de bărbat și de tortura la care era supusă. Din păcate, nu a reușit. Chiar de ziua ei onomastică, Mihaela și-a găsit sfârșitul în fața bisericii din Beciu, județul Teleorman. În acele clipe, ea își ținea băiețelul de doar trei ani în brațe. Micuțul și-a privit mama cum este înjunghiată de tată.

Ce antecedente penale avea Gigi, criminalul din Teleorman

Mihaela reclamase la Poliție mai multe fapte grave ale soțului său. Femeia l-a acuzat de răpire, violență fizică și viol. Atunci, parchetul a deschis un dosar penal, însă individul a rămas în libertate. Victima a obținut un ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni, care nu a ajutat-o să scape cu viață.

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

Tânăra de 25 de ani nu a reușit să își găsească liniștea, chiar dacă își părăsise soțul agresiv. Bărbatul a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție. Două astfel de situații au avut loc recent, pe 22 și 25 octombrie. Totuși, Mihaela a refuzat montarea unei brățări electronice.

„Victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, în cauză poliţiştii desfăşurând activităţile specifice conform cadrului legal în vigoare”, au susținut oamenii legii.

