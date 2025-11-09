Acasă » Știri » Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 11:49
Gabriel a murit din cauza vitezei.

Tragedie fără margini! Gabriel a murit din cauza vitezei, după ce a intrat cu mașina într-un copac. Tânărul avea permisul suspendat. Află mai multe detalii în articol! 

Totul s-a petrecut vineri, cu o doar o zi înainte de sărbătoarea sfinților Mihail și Gavriil. Pasionat de viteză, Gabriel nu a mai apucat să își sărbătorească ziua onomastică. 

În urma impactului extrem de violent, mașina s-a rupt în două. Gabriel nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.  

Tânărul ar fi fost pasionat de mașini și de viteză. El avea un stil de conducere periculos și se lăuda cu acest lucru pe rețelele de socializare. În urmă cu doar o lună, Gabriel se afla pe locul pasagerului și s-a răsturnat cu un Ford într-o curbă la Valea Seacă. Nici acest semn nu l-a făcut să înțeleagă că viteza nu e bună. 

Mai mult, nici permisul pe care îl avea suspendat nu l-a oprit. Gabriel a împrumutat o mașină de la un prieten, tot un Ford. Tânărul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un copac.  

Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a rupt în două, iar bucățile din ea au fost aruncate la sute de metri distanță. 

Echipajele de salvare ajunse la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic pentru viața tânărului. Martorii, șocați de scena la care au asistat, au spus: 

„Praf s-a făcut. Uitați unde e motorul și unde e spatele.” 

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În urma cercetărilor se vor stabili cu exactitate circumstanțele în care tragedia s-a produs. 

