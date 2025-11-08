Acasă » Știri » Femeia de 69 de ani, lovită de cablul STB, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon

De: Irina Rasoveanu 08/11/2025 | 21:37
Femeia în vârstă de 69 de ani, care a fost lovită de un cablu STB în Capitală, s-a stins din viață. Acesta se afla internată în stare gravă la spitalul Sfântul Pantelimon din București. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

Joi, 6 noiembrie 2025, un incident tulburător a avut loc în intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, din București. O femeie de 69 de ani a fost lovită și târâtă câțiva metri pe asfalt, după ce a fost lovită de un cablu de tensiune, agățat de un camion. La momentul accidentului, o echipă STB efectua lucrări, însă reprezentanţii societăţii de transport au susținut că angajații luaseră toate măsurile.

Femeia de 69 de ani a suferit răni grave, după ce a fost lovită de cablul STB. Echipele de salvare au resuscitat-o aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. În cele din urmă, și-a revenit din stop cardio-respirator.

Pe drum spre spital, victima a mai suferit un stop cardio-respirator, iar medicii au reușit să o stabilizeze si atunci. Totuși, starea ei a fost una critică în continuare, iar la două zile distanță de la accident, femeia s-a stins din viață. Ea se afla internată la Spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Accidentul s-a produs după ce un tânăr de 19 ani a agățat cu autoutilitara pe care o conducea cablul STB. În zonă, se efectuau lucrări pentru că o macara atinsese rețeaua electrică în urmă cu o oră. Reprezentanții societății de transport au susținut că traficul ar fi fost restricționat în zonă, însă șoferul ar fi ignorat interdicțiile.

„Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 19 ani a condus o autoutilitară pe bd. Camil Ressu dinspre Şos. Mihai Bravu către str. Râmnicu Sărat, iar la o distanţă de aproximativ 30 de metri de intersecţia dintre Şos. Mihai Bravu – bd. Camil Ressu, a agăţat un cablu de tensiune STB, unde lucratori din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti executau lucrări de mentenanţă.

Ulterior, o persoană, respectiv o femeie în vârstă de 69 de ani, care se afla în apropiere de zona în care se efectuau lucrările de mentenanţă, a fost vătămată de cablul respectiv”, a transmis Brigara Rutieră a Capitalei, după accident.

