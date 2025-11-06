Cine este de vină pentru cablul STB căzut peste un pieton, în București. Femeia de 69 de ani se zbate între viață și moarte

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie. O femeie de 69 de ani a fost grav rănită după ce un fir de tensiune al liniei de tramvai a fost agățat și rupt de un camion. Victima a fost trântită la pământ și târâtă câțiva metri pe asfalt. Cine este vinovat, de fapt, pentru accident?

Incidentul s-a produs în intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, din București. O femeie de 69 de ani a fost lovită și târâtă pe șosea după ce un camion a agățat un cablu de tensiune STB.

Cine este de vină pentru nenorocirea din Capitală

Reprezentanții STB susțin că, la momentul accidentului, la fața locului s-ar fi aflat anagajații lor, care au scos cablurile electrice de sub tensiune și ar fi efectuat lucrări de mentenanță.

Reparațiile ar fi fost făcute după ce – cu doar o oră în urmă – o macara a atins rețeaua electrică. De asemenea, aceștia susțin că traficul ar fi fost restricționat în zonă, însă camionul respectiv ar fi ignorat interdicțiile, moment în care s-a produs nenorocirea.

”Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 19 ani a condus o autoutilitară pe bd. Camil Ressu dinspre Şos. Mihai Bravu către str. Râmnicu Sărat, iar la o distanţă de aproximativ 30 de metri de intersecţia dintre Şos. Mihai Bravu – bd. Camil Ressu, a agăţat un cablu de tensiune STB, unde lucratori din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti executau lucrări de mentenanţă. Ulterior, o persoană, respectiv o femeie în vârstă de 69 de ani, care se afla în apropiere de zona în care se efectuau lucrările de mentenanţă, a fost vătămată de cablul respectiv”, a transmis Brigara Rutieră a Capitalei

Din cauza șocului electric, femeia de 69 de ani a suferit un stop cardio-respirator și a fost transportată de urgență la spital. Pe drum, victima a mai suferit un stop cardio-respirator, însă medicii au reușit să o stabilizeze. În aceste momente, se află internată în stare gravă la spitalul Sfântul Pantelimon din București.

