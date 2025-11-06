Acasă » Știri » Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept”

Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept"

De: Andreea Stăncescu 06/11/2025 | 10:39
Un alt livrator străin a fost accidentat în trafic, în București. Mihai Morar a relatat întâmplarea: „Nu au niciun drept"
Un livrator străin a fost accidentat în București / Sursa foto: Shutterstocl
Un incident a avut loc într-o intersecție din Băneasa, București, iar Mihai Morar a fost martor și a povestit întreaga scenă pe rețelele de socializare. O șoferiță care conducea o mașină a lovit un bărbat de altă naționalitate, livrator pe scuter, iar în urma impactului acesta a căzut pe asfalt, cu ghiozdanul în care avea mâncare peste el.

În ultima perioadă, tot mai mulți livratori străini au trecut prin experiențe dificile pe străzile orașului. Au fost bruscați, claxonați agresiv sau chiar loviți de șoferi grăbiți, iar unele incidente s-au soldat cu răni și pagube materiale. Aceștia care muncesc pentru a-și câștiga traiul se confruntă frecvent cu nepăsarea și agresivitatea unor participanți la trafic, iar vulnerabilitatea lor devine vizibilă când nu se pot apăra și nimeni nu sare în ajutorul lor.

În acest caz, o șoferiță grăbită a atins cu autovehiculul său un bărbat care mergea pe un scuter și livra mâncare, fiind în timpul unei curse. Femeia a coborât furioasă din mașină și a început să țipe la acesta, acuzându-l că i-a stricat ziua, că i-a invadat spațiul și că i-a dat tot Universul peste cap. Între timp, orașul părea indiferent și nimeni nu se implica în acest scandal, în care suferința persoanei de pe asfalt era vizibilă.

„În intersecția din Băneasa e liniște. Nordul Bucureștiului e jumătate obosit, jumătate plictisit ca să mai reacționeze la durerea unui rucsac. Și, oricum, rucsacul galben nu are gură ca să strige. Își strânge genunchii la piept și rămâne în poziția fătului pe trotuar. Poziția în care durerea nu se mai simte. E unul dintre puținele momente în care Bucureștiul are revelația că rucsacii galbeni sunt dotați cu oameni. Dar rucsacii nu au voie să urle, iar oamenii atașați lor nu au dreptul la durere. Nu au niciun drept…”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram – Mihai Morar

Mihai Morar a povestit că tânărul livrator a rănas pe jos și aștepta ca totul să se termine și cineva să-i vină în ajutor. Cum nimeni nu a sărit să-l ajute, și-a găsit puterea să se ridice singur, cu tot cu ghiozdanul galben ce căzuse peste el. Bărbatul s-a ridicat și a făcut cîțiva pași pe trotuar, avâne pe cap o cască de protecție și rucsacul cu care livrează mâncare pentru a câștiga bani în România,

Omul de radio a vorbit despre fragilitatea acestor oameni care vin într-o țară nouă în speranța unui trai mai bun, însă trec prin momente dificile care sunt greu de gestionat, când nu au parte de empatie.

