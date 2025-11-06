Femeie electrocutată de un cablu electric în București. A ajuns la spital în stare gravă

O femeie în vârstă de 70 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce un cablu electric de la tramvai a căzut peste ea în București. A fost nevoie de intervenția medicilor, fiindcă aceasta a suferit un stop cardiorespirator. Autoritățile au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

O femeie în vârstă de 70 de ani a fost grav rănită într-un accident neașteptat, produs în București. Ea a fost preluată de urgență și transportată la Spitalul Pantelimon, unde se află în grija medicilor. La fața locului, polițiștii criminaliști continuă investigațiile folosind o cameră specială care surprinde fiecare detaliu cu precizie de milimetri, pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Femeia în vârstă de 70 de ani a fost resuscitată

Martorii susțin că muncitorii STB lucrau la un cablu electric suspendat la înălțime, iar în momentul în care a trecut un camion, cablul ar fi fost mai jos decât de obicei. Se investighează dacă zona fusese semnalizată corespunzător și dacă camionul avea voie să circule în acel moment pe acea bandă. Este posibil ca acel cablu să facă parte din sistemul de alimentare al liniilor de tramvai, care transportă 740 de volți.

Cablul ar fi atins femeia, provocându-i un șoc electric și un stop cardiorespirator. Echipele de intervenție, inclusiv pompierii, SMURD și ambulanțele Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, au resuscitat-o la fața locului înainte de a o transporta la spital. Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate poziția femeii în momentul accidentului, dacă se afla pe trotuar, în stație sau încerca să traverseze.

Ancheta continuă, iar primele indicii arată că incidentul a fost cauzat de un cumul de factori nefericiți, rezultând într-un accident grav, aparent improbabil, dar extrem de periculos.

