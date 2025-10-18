Localitatea din România unde casele se vând la prețul unei mașini! Cât trebuie să scoți din buzunar

Într-o localitate din România, o casă se vinde la prețul unei mașini. Proprietatea, aflată într-o zonă liniștită și cu un peisaj deosebit, ar putea deveni locuința ideală pentru cei care visează la o viață simplă în mediul rural, departe de aglomerația orașului.

În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să părăsească agitația marilor orașe și să se mute în locuri liniștite, aproape de natură, unde viața curge într-un ritm mai calm. Tendința, apărută încă din perioada pandemiei, continuă să crească, iar regiunile izolate, dar pitorești, au devenit tot mai căutate.

Un exemplu este localitatea Moldova Veche din județul Caraș-Severin, aflată pe malul Dunării, la granița cu Serbia. Zona impresionează prin frumusețea naturală, unde se regăsesc întinderi verzi, ape limpezi și un peisaj ideal pentru pasionații de pescuit, plimbări sau relaxare în aer liber. Cei care visează la o viață mai simplă, departe de zgomotul urban, pot găsi aici un loc perfect pentru a se reconecta cu natura. În plus, costurile locuințelor sunt considerabil mai mici decât în marile centre urbane.

Prețul la care se găsește o locuință

Una dintre proprietățile disponibile în zonă are o suprafață de 60 de metri pătrați și este amplasată pe un teren intravilan de 104 metri pătrați. Casa, aflată pe un singur nivel, este ușor de întreținut și dispune de utilități esențiale precum apă curentă, electricitate, canalizare, cablu TV și centrală pe gaz, fiind accesibilă direct de pe un drum asfaltat. Potrivit informațiilor disponibile, imobilul nu este complet finalizat și va fi scos la vânzare printr-o licitație publică.

„Proprietate construită pe teren intravilan, cu suprafața de 104 mp și construcție edificată pe aceasta, cu suprafața de 60 mp, situate în localitatea Moldova Veche, Caraș-Severin. Locuința este în regim de înălțime P, construcție nefinalizată”, se arată în anunțul publicat pe site-ul imobiliar.

