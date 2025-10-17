Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani de la Kaufland

Un client a reușit să pună internetul pe jar, după ce a arătat bonul de cumpărături care avea o valoare mai puțin obișnuită. Acesta a cumpărat cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani dintr-un supermaket. Cum a fost posibil vedeți în rândurile de mai jos!

Un român a avut parte de o surpriză la casa de marcat, după ce și-a făcut câteva cumpărături. Acesta a povestit în mediul online cum a plătit 0.03 bani pe trei produse alimentare, cârnați, ruladă și cașcaval, achiziționate de la vitrina cu servire asistată dintr-un supermarket.

Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani

Clientul a mărturisit că totul a plecat de la un voucher acordat clienților fideli. Așadar, în urma unor cumpărături în valoare de 800 de lei, bărbatul a primit o ofertă care i-a dat șansa să achiziționeze produse selecționate de la vitrină, la un preț extrem de mic.

Acesta a arătat bonul fiscal în mediul online și această informație a fost confirmată, ulterior, și de alți cumpărători. Mai exact, pentru fiecare 800 de lei cheltuiți, clienții aveau dreptul la 1 kilogram de produse prestabilite din vitrină, la doar 0,01 bani.

În cazul acestui român, i s-a permis să achiziționeze mai multe produse diferite, fiecare la prețul de 0,01 bani. Așadar, rulada, cârnații și cașcavalul, care în mod normal ar fi costat mult mai mult, au fost trecute pe bonul fiscal cu un total de doar 0,03 bani.

(PS: Cei cu Kaufland Card, la 800 de lei cheltuiți aveți reducere de 1KG/produse de la vitrină la numai 0,01 BANI la vitrină la anumite produse, dacă aveți mai multe ca în cazul de față, atunci se ia 0.01/produs), a fost postarea făcută de client.

Această întâmplare a fost povestită pe Reddit, unde clientul a postat și o fotografie cu bonul fiscal. Postarea a generat rapid foarte multe reacții și comentarii. Unul dintre internauți a fost nemulțumit de faptul că nu toți au șansa să completeze acest voucher.

„Voucherele alea sunt personalizate de ei pentru fiecare client. Eu primesc doar dacă cheltui 1.300 lei. Cheltui lunar în jur de 800 lei pe mâncare, deci nu am șanse să completez voucherul, și nici nu voi încerca, fiindcă asta e și scopul”, a fost unul dintre comentarii.

