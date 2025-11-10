Acasă » Știri » Drama ascunsă din familia Mihaelei, tânăra ucisă de soț în Teleorman! Prinții ei și-ar mai fi pierdut un copil

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 11:48
Lacrimi și multă durere în familia Mihaelei, tânăra de 26 de ani ucisă de partenerul său. Femeia a fost omorâtă în plină stradă, chiar în fața bisericii. Părinții acesteia își strigă cu disperare suferința. Se pare că nu este singurul copil pe care îl pierd. Și fratele Mihaelei s-ar fi stins din viață.

O nouă crimă oribilă a avut loc în județul Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Totul s-a petrecut în fața bisericii din localitate, iar martor la întreaga scenă a fost băiețelul lor de doar 3 ani.

Așa cum spuneam, Mihaela a fost ucisă cu sânge rece chiar de cel care trebuia să o susțină și să o sprijine. Femeia trăia un adevărat calvar alături de bărbat și de nenumărate ori ceruse ajutorul oamenilor legii. Însă aceștia s-au arătat mai înțelegători cu agresorul, ci nu cu victima.

Familia Mihaelei este măcinată de durere, iar un comentariu postat pe rețelele de socializare, la o fotografie cu tânăra, a scos la iveală o altă dramă. O apropiată a Mihaelei a dezvăluit că și fratele ei ar fi murit, iar acum părinții se pregătesc să își conducă pe ultimul drum încă un copil.

„Offfffff, Mihaela, ai plecat mult prea devreme dintre noi, ai plecat la frățiorul tău… fără cuvinte. Dumnezeu să te odihnească în pace. Un criminal care a distrus o familie întreagă, copiii și pe părinții decedatei”, se arată în comentariul din mediul online.

Teroarea în care Mihaela trăia

Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul crimei din Teleorman. Se pare că Mihaela trăia de mult timp un adevărat coșmar lângă tatăl copiilor săi. Bărbatul era violent, iar bătăile erau o constantă în viața ei. Chiar dacă Mihaela obținuse ordin de protecție iar călăul ei l-a încălcat în repetate rânduri, asta nu i-a făcut pe polițiști să reacționeze.

„Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat? Eu, ca părinte, de câte ori am sunat la 112… De câte ori a încălcat ordinul de protecție, că avea ordin pe 6 luni, și de câte ori venea și oprea mașina.

Sunam la poliție și spuneau că-i drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă, circuli pe drum. Venea și se lua mereu de noi. Începea să mă înjure. Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte. Am chemat poliția. Polițiștii nu luau măsuri, ziceau că n-au ce să-i facă, că e dosarul în tribunal, să se judece dosarul”, a declarat tatăl Mihaelei, sfâșiat de durere.

