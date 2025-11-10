Acasă » Știri » Închisoare pe viață pentru cei care își omoară partenerele! Ministrul Justiției anunță că legea este în lucru: „E inadmisibil”

Închisoare pe viață pentru cei care își omoară partenerele! Ministrul Justiției anunță că legea este în lucru: „E inadmisibil”

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 11:04
Închisoare pe viață pentru femicid /Foto: Facebook

Un nou caz de femicid a avut loc în România. De această dată, o tânără de numai 26 de ani a fost ucisă cu sânge rece chiar de către partenerul său. În urma celor întâmplate, ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță pedepse mai dure pentru crimele motivate de gen. O nouă lege propune închisoare pe viață pentru femicid.

O nouă crimă oribilă a avut loc în județul Teleorman. Mihaela a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică. Femeia a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Totul s-a petrecut în fața bisericii din localitate, iar martor la întreaga scenă a fost băiețelul lor de doar 3 ani.

Închisoare pe viață pentru femicid

După tragedia din Teleorman, ministrul Justiției, Radu Marinescu, cere pedepse maxime pentru crimele comise din motive de gen. O lege aflată în consultare publică propune ca astfel de fapte să fie pedepsite cu închisoare pe viață.

Ministrul a subliniat că România se confruntă cu o creștere alarmantă a cazurilor de violență extremă asupra femeilor, iar de cele mai multe ori aceste fapte sunt comise de parteneri sau foști parteneri. Radu Marinescu spune că astfel de gesturi extreme sunt „acte de o gravitate și de o atrocitate” care nu pot fi tolerate într-o societate democratică.

„Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Este necesar să întărim cadrul legal, sens în care Ministerul Justiției deja a pus în consultare publică o soluție legislativă care introduce o formă calificată a infracțiunii de omor, care permite pronunțarea inclusiv a unei pedepse de privare de libertate pe viață, pentru infracțiuni de suprimare a vieții, care sunt justificate, între ghilimele să spun așa, că nu poate exista justificare, de motive josnice, cum ar fi inclusiv acelea de gen, adică ipoteza femicidului”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Radu Marinescu a adăugat că, deși legislația actuală permite sancționarea severă a crimelor comise pe motive de gen, este nevoie de o aplicare fermă și consecventă a legii pentru a preveni noi tragedii.

