Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt

De: Denisa Iordache 11/11/2025 | 12:02
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare. Sursă: Pixabay

O situație halucinantă a făcut înconjurul internetului! Un bărbat din India, și-a înscenat înmormântarea pentru a vedea cine vine să îl plângă. Ce s-a întâmplat când oamenii au aflat că e viu? Află în articol toate detaliile!

Este vorba despre Mohan Lal, un bărbat din satul Konchi, din districtul Gaya, statul Bihar (India). Fostul ofițer al Forțelor Aeriene Indiene, în vârstă de 74 de ani, și-a înscenat propria moarte, scrie timesofindia.com.

Un indian și-a înscenat propria înmormântare

Bărbatul s-a întins pe un sicriu decorat și a cerut să fie transportat cu alaiul tradițional către crematoriu. Întreaga ceremonie a respectat ritualurile tradiționale, iar oamenii din sat și din localitățile învecinate au participat în număr mare. Nimeni nu se aștepta însă la ceea ce avea să urmeze.

Când se pregăteau să își ia adio pentru totdeauna de la bărbat, în momentul în care acesta trebuia să fie ars, Mohan Lal s-a ridicat și le-a dezvăluit că totul a fost un fals. În locul lui s-a ars o targă de lemn a cărei cenușă a fost aruncată în râu ulterior, potrivit obiceiului local.

Motivul acestei organizări complete? A vrut să vadă cine va participa și îi va aduce omagii.

După ce a șocat pe toată lumea, bărbatul a organizat un festin pentru toți cei prezenți, reușind astfel să obțină iertarea lor.

În timp ce unii au reușit să treacă peste, alții au fost de-a dreptul revoltați de ceea ce a făcut. În mediul online, oamenii au vorbit despre povestea devenită virală și majoritatea au considerat nepotrivită acțiunea lui.

 

