Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața

A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața

De: Alina Drăgan 11/11/2025 | 12:21
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
A fost găsit mort la închisoare /Foto: Captură video

Fostul luptător UFC Godofredo „Pepey” Castro a murit. În vârstă de 38 de ani, acesta a fost găsit mort în arest, într-o unitate de detenţie din statul Florida, Statele Unite. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o sinucidere. Sportivul se afla în spatele gratiilor încă din vara acestui an, fiind acuzat de violență domestică.

Godofredo „Pepey” Castro și-a dat ultima suflare în data de 8 noiembrie. Un ofițer care efectua verificări de rutină l-a găsit, sâmbătă – în jurul orei 20:00, inconștient în celula sa. Alarma a fost dată imediat, iar personalul închisorii a efectuat manevre de resuscitare până la sosirea echipajului medical.

Fostul luptător UFC a fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde a fost declarat ulterior decedat. Autoritățile nu suspectează că ar fi vorba despre o crimă, ci merg pe ipoteza sinuciderii. Un purtător de cuvânt al instituției a transmis că trupul a fost descoperit cu un cearșaf înfășurat în jurul gâtului.

Anunțul trist al decesului a fost făcut de fostul coleg din „TUF Brazil” al luptătorului, Rony Mariano Bezerra. Acesta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Din păcate, nu a putut face față presiunii și și-a luat viața. Sper ca acest caz să fie o lecție pentru toți. Luptătorii pot fi extrem de puternici din punct de vedere fizic, dar dacă mintea lor este instabilă, pot ajunge să comită un astfel de gest.

Este foarte trist să pierdem un partener atât de valoros, un om fără egal. Un coleg, un prieten, un frate. Oriunde te-ai afla, fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Te iubesc, fratele meu”, a transmis Rony Mariano Bezerra.

Godofredo „Pepey” Castro, condamnat pentru violență domestică

Godofredo „Pepey” Castro fusese reţinut încă din data de 30 iunie 2025, în oraşul Deerfield Beach, Florida, pentru mai multe acuzaţii legate de violenţă domestică asupra soţiei sale, printre care răpire, strangulare, intimidarea martorului şi agresiune.

Soţia acestuia a declarat că bărbatul a tras-o de păr înapoi în locuinţă, a strangulat-o până şi-a pierdut conştiinţa de trei ori, iar ulterior a aruncat-o la pământ şi „i-a zdrobit capul de sol repetat, cu faţa în jos”. La momentul reţinerii, sportivul a negat toate acuzațiile.

Originar din statul Ceará, Brazilia, Castro a devenit cunoscut după ce a apărut în sezonul 1 al emisiunii „The Ultimate Fighter Brazil”. În cadrul UFC, acesta avea un bilanț de 5 victorii și 6 înfrângeri și un total de 13-7 în cariera profesionistă.

Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt

Octav Stroici, românul mort sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti, a fost adus acasă. Unde va fi înmormântat

Tags:
Iți recomandăm
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează
Showbiz internațional
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său
Showbiz internațional
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când ...
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă ...
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce ...
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează
Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile
Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile
Vezi toate știrile
×