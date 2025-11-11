A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața

Fostul luptător UFC Godofredo „Pepey” Castro a murit. În vârstă de 38 de ani, acesta a fost găsit mort în arest, într-o unitate de detenţie din statul Florida, Statele Unite. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o sinucidere. Sportivul se afla în spatele gratiilor încă din vara acestui an, fiind acuzat de violență domestică.

Godofredo „Pepey” Castro și-a dat ultima suflare în data de 8 noiembrie. Un ofițer care efectua verificări de rutină l-a găsit, sâmbătă – în jurul orei 20:00, inconștient în celula sa. Alarma a fost dată imediat, iar personalul închisorii a efectuat manevre de resuscitare până la sosirea echipajului medical.

Fostul luptător UFC a fost transportat de urgență la un spital din apropiere, unde a fost declarat ulterior decedat. Autoritățile nu suspectează că ar fi vorba despre o crimă, ci merg pe ipoteza sinuciderii. Un purtător de cuvânt al instituției a transmis că trupul a fost descoperit cu un cearșaf înfășurat în jurul gâtului.

Anunțul trist al decesului a fost făcut de fostul coleg din „TUF Brazil” al luptătorului, Rony Mariano Bezerra. Acesta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Din păcate, nu a putut face față presiunii și și-a luat viața. Sper ca acest caz să fie o lecție pentru toți. Luptătorii pot fi extrem de puternici din punct de vedere fizic, dar dacă mintea lor este instabilă, pot ajunge să comită un astfel de gest. Este foarte trist să pierdem un partener atât de valoros, un om fără egal. Un coleg, un prieten, un frate. Oriunde te-ai afla, fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Te iubesc, fratele meu”, a transmis Rony Mariano Bezerra.

Godofredo „Pepey” Castro, condamnat pentru violență domestică

Godofredo „Pepey” Castro fusese reţinut încă din data de 30 iunie 2025, în oraşul Deerfield Beach, Florida, pentru mai multe acuzaţii legate de violenţă domestică asupra soţiei sale, printre care răpire, strangulare, intimidarea martorului şi agresiune.

Soţia acestuia a declarat că bărbatul a tras-o de păr înapoi în locuinţă, a strangulat-o până şi-a pierdut conştiinţa de trei ori, iar ulterior a aruncat-o la pământ şi „i-a zdrobit capul de sol repetat, cu faţa în jos”. La momentul reţinerii, sportivul a negat toate acuzațiile.

Originar din statul Ceará, Brazilia, Castro a devenit cunoscut după ce a apărut în sezonul 1 al emisiunii „The Ultimate Fighter Brazil”. În cadrul UFC, acesta avea un bilanț de 5 victorii și 6 înfrângeri și un total de 13-7 în cariera profesionistă.

