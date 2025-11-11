Acasă » Știri » Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + primele imagini de la fața locului

Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + primele imagini de la fața locului

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 16:14
Foto: Instagram
Emily Burghelea, implicată într-un accident rutier în Hong Kong, alături de familia sa. Vedeta se afla într-o perioadă delicată după naștere. Chiar de ziua de naștere a acesteia, tânăra a trăit una dintre cele mai groaznice întâmplări.

Momente de tensiune pentru Emily Burghelea și familia sa, aflați în Hong Kong pentru a celebra ziua de naștere a vedetei. Fosta asistentă TV și-a dorit ca această aniversare să fie una liniștită și plină de recunoștință, însă drumul spre o ieșire în oraș s-a transformat într-un episod neașteptat, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime grave, însă a fost suficient pentru a provoca o stare de panică și îngrijorare în familie.

Emily Burghelea, implicată într-un accident rutier

În autoturism se aflau Emily, soțul său, Andrei, cei trei copii ai cuplului și moașa care o ajută pe vedetă cu îngrijirea nou-născutului. Singura persoană care a necesitat îngrijiri medicale a fost aceasta din urmă, fiind transportată la spital pentru evaluare. Restul familiei a scăpat nevătămat, dar emoțiile au fost puternice, mai ales în contextul stării sensibile în care se află Emily după nașterea celui de-al treilea copil.

Foto: Instagram

Accidentul vine după un alt eveniment nefericit prin care a trecut vedeta, în timpul unei vacanțe în Mauritius. Atunci, impactul a fost mult mai puternic, lăsându-i traume care au transformat-o într-o persoană mai precaută. De această dată, incidentul din Hong Kong nu a fost grav.

În prezent, Emily Burghelea traversează o etapă intensă din punct de vedere emoțional și fizic. După nașterea micuței Elisabeta, fosta asistentă s-a confruntat cu dificultăți specifice perioadei postnatale, printre care și episoade de depresie. Tocmai din acest motiv, ea a ales să petreacă o perioadă în Hong Kong, într-un centru specializat în recuperarea postnatală. Acolo, mamele beneficiază de sprijin medical, consiliere psihologică și terapii de refacere menite să faciliteze tranziția către echilibrul de după sarcină.

×