Acasă » Știri » Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital

Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 20:25
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București

Ieri seara, 14 noiembrie, un agent de poliție al Brigăzii Rutiere – care dirija traficul din București – a fost lovit de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani. Polițistul de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital. Cine este tânărul care a fost accidentat? Este în continuare sub supraveghere medicală.

Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18:15, în zona Rond George Coșbuc. Un agent de poliție în vârstă de 24 de ani, echipat regulamentar, cu elemente reflectorizante pe uniformă, a fost lovit de un autoturism, în timp ce dirija traficul.

„La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc”, a transmis, vineri seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Cine este polițistul accidentat?

În urma celor întâmplate, tânărul accidentat a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Este vorba despre polițistul Florian Răzvan. Bărbatul de 24 de ani se afla în timpul serviciului atunci când a avut loc accidentul. Acesta este în continuare internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Din primele informații, șoferul de 37 de ani l-a acroșat pe agentul Brigăzii Rutiere în timp ce vira la stânga dinspre Bulevardul Libertății către Bulevardul Regina Maria. În urma acroșării, agentul de 24 de ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind negativ. Oamenii legii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Tragedie românească în Danemarca! Tatăl și fiul de 4 ani, morți într-un accident pe autostradă

Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui

Tags:
Iți recomandăm
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Știri
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Știri
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii ...
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”
Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cât costă o cană, o pereche de mănuși sau ...
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cât costă o cană, o pereche de mănuși sau o căciulă
Vezi toate știrile
×