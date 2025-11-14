Polițist rănit în timp ce dirija traficul din București. Agentul a ajuns la spital

Un agent de poliție al Brigăzii Rutiere – care dirija traficul din București – a fost lovit de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani. Polițistul de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Incidentul a avut loc în seara zilei de vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18:15, în zona Rond George Coșbuc. Un agent de poliție – în vârstă de 24 de ani – echipat regulamentar, cu elemente reflectorizante pe uniformă, a fost lovit de un autoturism, în timp ce dirija traficul.

Polițist rănit în timp ce dirija traficul din București

Din primele informații, șoferul de 37 de ani l-a acroșat pe agentul Brigăzii Rutiere în timp ce vira la stânga dinspre Bulevardul Libertății către Bulevardul Regina Maria. În urma acroșării, agentul de 24 de ani a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale – fiind transportat la spital.

Șoferul vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind negativ. Oamenii legii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

”La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertăţii către Bd. Regina Maria, a acroşat agentul de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluenţă în zona Rond George Coşbuc”, a transmis, vineri seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

