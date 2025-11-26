Caz șocant în Timișoara! Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

Caz șocat în Timișoara! O fetiță de numai 10 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată chiar de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Tatăl micuței a fost cel care a dat alarma, iar fata a ajuns de urgență la spital cu patru plăgi înjunghiate.

Întreg incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, iar cele care a descoperit ce s-a întâmplat a fost chiar tatăl fetei. Acesta a ajuns acasă imediat după atac și a dat alarma.

Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

O fetiță de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital marți seara, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Fata a fost dusă la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri.

Din primele informaţii, se pare că atacul mamei a fost, de fapt, o răzbunare. Se pare că femeia, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Asta a supărat-o, așa că s-a răzbunat pe micuța de 10 ani.

Profitând că era singură acasă cu fiica ei, femeia a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de patru ori, în timp ce aceasta dormea. Tatăl micuței a ajuns acasă fix după momentul atacului.

„La data de 25 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara, au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost înjunghiată, de către mama sa. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au fost identificaţi cei 2 părinţi, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani şi minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş”, a transmis IPJ Timiş.

