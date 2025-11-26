Acasă » Știri » Caz șocant în Timișoara! Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

Caz șocant în Timișoara! Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

De: Alina Drăgan 26/11/2025 | 11:50
Caz șocant în Timișoara! Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o
Fetiță de 10 ani, înjunghiată de mamă /Foto: Arhiva CANCAN

Caz șocat în Timișoara! O fetiță de numai 10 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiată chiar de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Tatăl micuței a fost cel care a dat alarma, iar fata a ajuns de urgență la spital cu patru plăgi înjunghiate.

Întreg incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, iar cele care a descoperit ce s-a întâmplat a fost chiar tatăl fetei. Acesta a ajuns acasă imediat după atac și a dat alarma.

Fetiță de 10 ani, în stare gravă la spital, după ce mama ei a înjunghiat-o

O fetiță de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital marți seara, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Fata a fost dusă la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri.

Din primele informaţii, se pare că atacul mamei a fost, de fapt, o răzbunare. Se pare că femeia, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Asta a supărat-o, așa că s-a răzbunat pe micuța de 10 ani.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Profitând că era singură acasă cu fiica ei, femeia a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de patru ori, în timp ce aceasta dormea. Tatăl micuței a ajuns acasă fix după momentul atacului.

„La data de 25 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Urbană Timişoara, au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 de către un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost înjunghiată, de către mama sa.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au fost identificaţi cei 2 părinţi, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani şi minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş”, a transmis IPJ Timiş.

O nouă tragedie în România! O femeie de 49 de ani din Olt ar fi fost ucisă de concubinul băut

Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”

Tags:
Iți recomandăm
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora…
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Știri
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24
Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Motivul pentru care Florin Piersic poartă mereu un accesoriu roșu: „S-a și luptat cu morile de vânt”
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu ...
Ella Vișan îl vrea înapoi pe bombonelul Teo! „M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el”
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, ...
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi ...
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Vezi toate știrile
×