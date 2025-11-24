Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”

Alex, un bărbat în vârstă de 38 de ani, s-a stins din viață în Alpii Austrieci. Acesta era sportiv de performanță și se afla alături de mai multe persoane atunci când tragedia s-a produs. Printre persoanele care erau alături de el se afla și iubita lui. Conform informațiilor oficiale, bărbatul ar fi murit după ce ar fi căzut de la etajul hotelului în care era cazat.

După moartea acestuia, există semne foarte mari de întrebare. Mama bărbatului a mărturisit în cadrul unei emisiuni televizate că iubita lui ar fi încercat să ascundă urmele. Femeia ar fi mutat cadavrul lui Alex la ea acasă, ulterior ar fi sunat la urgențe, din dorința de a nu implica hotelul la care bărbatul se afla atunci când a decedat.

Mama lui Alex lansează acuzații grave

Mama lui Alex bănuiește că fiul ei ar fi fost ucis, ținând cont de faptul că locul cadavrului ar fi fost schimbat, iar telefonul său mobil nu ar fi fost găsit. Mai mult, femeia susține că imediat după tragedie, conturile bancare ale bărbatului ar fi fost accesate.

”Copilul meu, în seara zilei de 21 iulie, s-a stins din viață. Directorul hotelului, cu o zi înainte de ce s-a întâmplat, a fost cu Ana și au făcut control în camera unui bucătar, Andrei. S-au găsit droguri în camera bucătarului. Dar, nu s-a sunat la poliție, așa cum cere regulamentul. Ana a dat informația mai departe fratelui ei, fratele s-a dus la bucătar să ia sau să îl jefuiască de droguri. Ceva a ieșit urât, iar Ana l-a trimis pe Alex să îi țină spatele fratelui ei. Unul dintre martori spune că l-a văzut pe Alex în fața ușii camerei bucătarului într-un moment. Când a ieșit din cameră, a intrat în bucătărie și s-a auzit o bușitură puternică, când a ieșit și s-a uitat, Alex era la etajul inferior, cu fața în sus și nu mai mișca. S-a apropiat de el, în momentul acela bucătarul îi făcea masaj cardio vascular. Andrei, fratele Anei, îi scria în mesaje Anei ce s-a întâmplat”, a declarat mama lui Alex.

Iubita lui Alex a mărturisit că bărbatul ar fi murit din cauza unui infarct. Încă nu a fost identificată cauza exactă a morții, ancheta fiind în desfășurare. De asemenea, mama lui Alex susține că nu crede nimic din ce i s-a spus. Femeia susține că Ana, iubita lui Alex, vrea să mascheze moartea fiului ei, mai ales că tânărul era sportiv de performanță și nu ar fi avut nicio problemă de sănătate.

O nouă tragedie în România! O femeie de 49 de ani din Olt ar fi fost ucisă de concubinul băut

Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul