Bărbatul care a fost înjunghiat de un tânăr de 20 de ani a supraviețuit! Ce s-a întâmplat noaptea, la 04:04, de fapt

Un incident violent din Sectorul 2 al Capitalei a zguduit românii noaptea trecută, când un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost atacat brutal pe stradă. Agresorul, un tânăr în vârstă de 20 de ani, l-a înjunghiat de mai multe ori, apoi s-a întors acasă, lăsând victima să lupte pentru viața sa. După ce a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, a fost supus unei operații iar starea sa este în prezent stabilă.

Anchetatorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au oferit detalii despre agresiune. Se crede că atacatorul și-a planificat fapta, ieșind pregătit cu un cuțit în miez de noapte. El a urmărit victima timp de 400 de metri, iar la ora 04:04 l-a înjunghiat de 33 de ori, apoi a fugit.

Bărbatul care a fost înjunghiat de un tânăr a supraviețuit

După comiterea faptei, atacatorul s-a întors acasă, în timp ce victima a găsit puterea să se deplaseze până la un magazin pentru a cere ajutor. Personalul magazinului a sunat imediat la 112, iar victimei i s-a acordat îngrijirea necesară la spital.

”La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi, în jurul orei 03:40, a părăsit locuinţa sa situată în mun. Bucureşti, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă şi i-a aplicat 33 de lovituri de cuţit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu”, se arată în documentele procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest caz.

Agresorul a fost reținut

Deși anchetatorii au investigat cazul, nu au reușit să stabilească o legătură între agresor și victimă sau un motiv care să justifice atacul. Tânărul cu antecedente penale a fost identificat ulterior de polițiști la locuința sa, iar percheziția efectuată a confirmat acuzațiile aduse. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuţit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârşirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi”, transmit procurorii.

CITEȘTE ȘI: A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața

Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt