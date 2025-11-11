Bărbatul care a fost înjunghiat de un tânăr de 20 de ani a supraviețuit! Ce s-a întâmplat noaptea, la 04:04, de fapt

Un incident violent din Sectorul 2 al Capitalei a zguduit românii noaptea trecută, când un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost atacat brutal pe stradă. Agresorul, un tânăr în vârstă de 20 de ani, l-a înjunghiat de mai multe ori, apoi s-a întors acasă, lăsând victima să lupte pentru viața sa. După ce a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, a fost supus unei operații iar starea sa este în prezent stabilă.
Anchetatorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au oferit detalii despre agresiune. Se crede că atacatorul și-a planificat fapta, ieșind pregătit cu un cuțit în miez de noapte. El a urmărit victima timp de 400 de metri, iar la ora 04:04 l-a înjunghiat de 33 de ori, apoi a fugit.
După comiterea faptei, atacatorul s-a întors acasă, în timp ce victima a găsit puterea să se deplaseze până la un magazin pentru a cere ajutor. Personalul magazinului a sunat imediat la 112, iar victimei i s-a acordat îngrijirea necesară la spital.
”La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi, în jurul orei 03:40, a părăsit locuinţa sa situată în mun. Bucureşti, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă şi i-a aplicat 33 de lovituri de cuţit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu”, se arată în documentele procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest caz.
Deși anchetatorii au investigat cazul, nu au reușit să stabilească o legătură între agresor și victimă sau un motiv care să justifice atacul. Tânărul cu antecedente penale a fost identificat ulterior de polițiști la locuința sa, iar percheziția efectuată a confirmat acuzațiile aduse. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
”Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuţit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârşirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi”, transmit procurorii.
