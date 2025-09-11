Prințul Harry, donație generoasă pentru copiii din Gaza şi Ucraina. Câți bani a dat OMS-ului și propriei sale fundații

Fundaţia Prinţului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte umanitare, inclusiv celor derulate prin Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care urmăresc sprijinirea copiilor răniţi din Gaza şi Ucraina.

Anunţul a fost făcut public în cea de-a treia zi a vizitei Prinţului Harry în Marea Britanie, informează Reuters.

„Organizațiile mondiale nu pot rezolva singure problema miilor de copii răniți din zonele de conflict. De aceea, doresc să contribui la sprijinul celor care au nevoie de asistență. Ajutorul va acoperi necesitățile copiilor răniți din Fâșia Gaza și Ucraina. Este nevoie de parteneriate și coordonare între guverne, ştiinţă, medicină şi organizaţii umanitare pentru a ne asigura că aceşti copii supravieţuiesc şi se pot recupera după leziunile suferite în timpul conflictelor armate”, susține Prințul Harry.

Fondurile alocate vor fi împărțite între Fundaţia Archewell, deținută de Harry și soția sa Meghan, OMS și organizaţia caritabilă Salvați Copiii, astfel:

Fundația Archwell: 200.000 de dolari

OMS: 150.000 de dolari

Salvați Copiii: 150.000 de dolari

Suplimentar, alți 150.000 de dolari au fost alocați Centrului pentru Studierea Leziunilor din Explozii pentru cercetare și inovare. Aceștia dezvoltă proteze pentru cei care au suferit amputări din cauza rănilor suferite în zonele de război.

Prințul Harry este generos în privința actelor caritabile

În ultimul deceniu, Prințul Harry a fost foarte activ în a ajuta răniții proveniți din zone de război. În 2014, a pus bazele Invictus Games, o serie de evenimente sportive de talie globală, dedicate fostelor cadre militare care au suferit amputări sau sunt încadrate cu handicap din cauza rănilor suferite în timpul misiunilor.

„Harry a luptat cu desăvârșire pentru sprijinirea celor care au dobândit dizabilități după participarea în teatrele de operațiuni. El, însuși militar retras din activitate, înțelege foarte bine neputința și durerea celor aflați în situații speciale. De asemenea, Prințul nu a rămas insensibil la dramele civililor prinși în focurile conflagrațiilor de pe mapamond. Sponsorizarea tratamentelor copiilor răniți este mai mult decât un angajament”, transmite Casa Regală britanică.

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost încântat de dorința lui Harry de a contribui la sprijinirea programelor derulate de organizație.

„Sunt foarte mulţumit de acest anunț. Copiii din Gaza și Ucraina primesc o nouă șansă la viață. Nu banii sunt importanţi, ci pasiunea cu care aceștia sunt donați pentru această cauză nobilă”, a subliniat Ghebreyesus.

