Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles pentru prima dată în aproape doi ani. Ce a transmis Palatul Buckingham

De: Daniel Matei 11/09/2025 | 11:42

Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, la Clarence House din Londra, aceasta fiind prima lor întâlnire față în față din februarie 2024 și până în prezent. Informația a fost confirmată de reprezentanții Palatului Buckingham, care au transmis că Charles s-a întâlnit cu fiul său cel mic în cadrul unei vizite a acestuia din urmă la reședința regală, vizită care a durat aproximativ 50 de minute.

Cei doi au luat ceaiul împreună, după cum a transmis Palatul Buckingham. Prințul Harry s-a arătat încântat de faptul că a reușit să se vadă cu tatăl său după aproape doi ani.

„Este grozav”, le-a spus Harry jurnaliștilor despre faptul că a avut ocazia să își vadă din nou tatăl, notează BBC.

Întâlnirea este considerată de simpatizanții Casei Regale ca fiind un prim pas în îmbunătățirea relațiilor dintre tată și fiu și în reconstruirea încrederii între cei doi după distanțarea lui Harry și a soției acestuia, Meghan Markle, de familia sa.

Regele a călătorit la Londra din Scoția, miercuri după-amiază. Prințul Harry, care locuiește în SUA din 2020, a fost în Marea Britanie săptămâna aceasta pentru a participa la o serie de evenimente caritabile. De asemenea, el a profitat de vizită pentru a-i aduce un omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a, la împlinirea a trei ani de la decesul acesteia.

Emționat, Prințul Harry a vorbit într-un interviu acordat BBC în luna mai despre dorința de a reconstrui relațiile cu familia sa.

„Mi-ar plăcea o împăcare cu familia mea”, spunea Harry la acea vreme.

Ultima dată când cei doi au fost împreună a fost la scurt timp după diagnosticul de cancer al Regelui, anul trecut. Atunci, Harry a sosit în Marea Britanie pentru o scurtă întâlnire cu tatăl său.

Au mai existat vizite în Marea Britanie ale prințului de atunci, inclusiv pentru procese în instanță, dar acesta nu și-a văzut tatăl, cei doi având o relație destul de complicată. După plecarea lui Harry, Palatul Buckingham a transmis că nu va face alte comentarii cu privire la întâlnire.

Prințul s-a întors în Marea Britanie luni și a organizat o serie de evenimente caritabile la Londra și Nottingham. Prințul Harry locuiește acum în California cu soția sa, Meghan, și copiii lor, care nu au venit în Marea Britanie de această dată. Prințul Harry și-a exprimat anterior frustrarea că nu poate vorbi cu tatăl său, mai ales când au existat îngrijorări cu privire la sănătatea regelui.

