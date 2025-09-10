Omagiul adus de Prințul Harry bunicii sale, Elisabeta a II-a. Ce spun experții despre o posibilă reapropiere între acesta și Casa Regală

Prințul Harry a călătorit din California în Marea Britanie pentru a-i aduce un omagiul bunicii sale, regretata regină Elisabeta a II-a. Totul s-a întâmplat la împlinirea a trei ani de la decesul suveranei.

Au existat multe speculații cu privire la faptul că Regele Charles și-ar putea vedea fiul cu această ocazie, dar un expert a declarat pentru Fox News că acest lucru este puțin probabil.

Omagiul adus de Prințul Harry bunicii sale, Elisabeta a II-a

Luni, Harry a vizitat locul de veci al bunicii sale la Capela Saint George din Windsor. Ducele de Sussex a adus o coroană de flori pentru a-și aduce omagiile reginei, arată sursa citată.

Richard Fitzwilliams, un expert în domeniul regal, a declarat că vizita lui Harry din acest an este necesară, având în vedere problemele pe care el și soția sa, Meghan Markle, le-au cauzat familiei regale în timpul vizitei de anul trecut.

„Întrucât a sosit în Marea Britanie la a treia comemorare a morții reginei, este firesc ca Harry să își prezinte omagiile private la mormântul acesteia. Cu toate acestea, nu va fi uitat faptul că el și Meghan au făcut ca ultimul an din viața Reginei să fie unul extrem de dificil”, a spus el.

Prințul Harry a revenit în Marea Britanie

Cu toate că mulți s-au așteptat ca această vizită să fie o ocazie pentru ca Harry să se reapropie de fratele său, Prințul William, și de tatăl său, Regele Charles, specialistul spune că este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple prea curând.

Momentan nu există informații referitoare la o eventuală întâlnire între aceștia, notează sursa citată.

„Pare sigur că William nu își va vedea fratele rătăcitor în timpul vizitei sale de patru zile din această săptămână. Au existat multe speculații despre probabilitatea ca Regele Charles să îl vadă pe Prințul Harry. Pare puțin probabil, deoarece familia regală, pe bună dreptate, nu are încredere în ducii de Sussex.”, a spus expertul.

Alți experți atrag atenția că Harry nu a venit în Marea Britanie doar pentru a-i aduce un omagiu bunicii sale sau a se întâlni cu fratele și tatăl său. Prințul participă săptămâna aceasta la gala premiilor WellChild, așa că, spun unele voci, el a venit în țara natală mai mult „în interes de serviciu”.

