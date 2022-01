Ocazii ar fi multe, însă restricțiile le-au pus bețe-n roate și nu prea au avut timp să se vadă! Romanița Iovan și iubitul ei au petrecut o după-amiază alături de câțiva prieteni dragi sufletului lor, într-un restaurant cu „ștaif” din Primăverii. CANCAN.RO are imaginile exclusive!

Romanița Iovan dă dovadă de stil și eleganță la cei 57 de ani și nici iubitul ei nu face notă discordantă! Creatoarea de modă a reușit să impresioneze încă o dată prin ținuta aleasă, dar și prin atitudine. În zona Primăverii, la un renumit restaurant, acolo și-au dat întâlnire cei doi cu un alt cuplu. Prietenia pare a fi una strânsă, iar dorul pare să fi fost extrem de mare. Imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO stau mărturie!

Așezați la o masă retrasă, Romanița Iovan și avocatul Iulian Gogan au schimbat două-trei vorbe până ce prietenii lor au ajuns. Bucuria s-a văzut pe chipurile lor atunci când s-au reunit. S-au pupat și s-au îmbrățișat, iar apoi au făcut schimb de cadouri. Cel mai probabil, cele două cupluri au simțit să-și facă unul altuia cadouri, după o perioadă îndelungată în care nu s-au văzut.

Discuțiile au curs preț de câteva ore, timp în care s-au bucurat și de câteva preparate de top, din meniul restaurantului respectiv. Atmosfera a fost relaxată, iar întâlnirea a fost, cu siguranță, una prielnică pentru ambele cupluri.

(CITEȘTE ȘI: ROMANIȚA IOVAN DEMONSTREAZĂ CĂ ȘTIE SĂ LE FACĂ PE TOATE. A TRĂIT MEREU ÎN LUX, DAR SE DESCURCĂ ȘI LA MUNCA DE ”JOS”)

Cine este iubitul Romaniței Iovan

creatoarea de modă și iubitul ei se înțeleg de minune. Iulian Gogan, un avocat de succes, este bărbatul care a reușit să-i aducă alinare Romaniței Iovan. În ciuda faptului că între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, „Eu mă mir, cum se miră și el, și cum se miră o grămadă de oameni care nu au dat șanse acestei relații, unde personajul masculin e mult mai tânăr decât personajul feminin, adică eu. La noi chiar a funcționat. Nici nu știu dacă am mers pe o rețetă, nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate că nici el”, a declarat Romanția Iovan pentru Viva.ro.

Romanița a dezvăluit și ce planuri are. Cert e că nu vrea, deocamdată, măritiș: ”Oricum, nu vreau să mă căsătoresc, și nici el. Dar am mers pe încredere. Maturitatea mea i-a dat și lui ceva, odată cu trecerea timpului s-a maturizat și el. Știți cum e, bărbații sunt mai copii decât femeile. Eu poate am luat din energia lui. E foarte important să fii energică, n-ai cum tu, ca femeie, să fii ca o legumă, și el ca un spiriduș.

A contat foarte mult faptul că am avut încredere unul în celălalt. Pentru mine, viața e o mare bucurie. Eu vreau să mă simt iubită și să mă iubesc. Nu pot să trăiesc altfel… Eu am ales să trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Altfel nu vreau, sunt sigură și stăpână pe mine și nu vreau să trăiesc în alt mod.

Nu suntem legați de niciun act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, iubirea și o prietenie bazată și pe respect. Este bărbatul cu care am stat cel mai mult, până acum. Probabil că vârsta maturității a contat”, a mai spus Romanția Iovan.

(VEZI ȘI: ROMANIȚA IOVAN, PARASTAS DE 7 ANI PENTRU ADRIAN IOVAN. CE VA FACE DESIGNER-UL ÎN MUNȚII APUSENI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.