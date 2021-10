Romanița Iovan a pășit pe cele mai importante scene ale modei și a trăit mereu în lux, dar asta nu o împiedică să facă și lucruri care țin de „munca de jos”. Creatoarea de modă știe să se descurce în orice situație, iar imaginile obținute de CANCAN.RO o demonstrează cu brio!

A fost întotdeauna o femeie atentă cu imaginea ei și a avut acces în cele mai exclusiviste cercuri atât în țară, cât și în străinătate, dar nimic din toate acestea pare că n-a schimbat-o! De-a lungul anilor, Romanița a trecut prin multe dificultăți și, poate de aceea, reușește să se descurce în orice situație.

Un astfel de moment a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO, zilele trecute. Aflată la volanul mașinii sale, un Mercedes Benz SLK 230, model mai vechi, în valoare de aproximativ 10.000 de euro, Romanița Iovan s-a descurcat, la parcare, fără ajutorul agentului de pază.

(CITEȘTE ȘI: ROMANIȚA IOVAN S-A ABONAT LA SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE. CUM ARATĂ CREATOAREA DE MODĂ LA CEI 57 DE ANI)

Romanița Iovan se descurcă și fără ajutor

După ce a fost surprinsă în mai multe zone ale Capitalei unde, cel mai probabil, a avut treburi de rezolvat, Romanița Iovan s-a îndreptat către casă. Traficul nu i-a dat prea multe bătăi de cap, așa că a ajuns destul de rapid. Acolo însă a întâmpinat o situație care pe unii i-ar fi pus în încurcătură. N-a fost deloc așa și pentru Romanița.

În fața porții, pentru a nu i se ocupa locul de parcare, fosta soție a pilotului Adrian Iovan avea poziționate câteva jaloane, pe care a fost nevoită să le mute singură. Așadar, creatoarea de modă s-a dat jos din mașină, a îndepărtat obiectele din fața porții, iar apoi a parcat fără nicio problemă.

Desigur, mulți ar spune că agentul de securitate care și-a făcut imediat apariția ar fi putut s-o ajute, însă naturalețea cu care s-au desfășurat lucrurile ne face să credem că nu e prima dată când Romanița procedează așa.

(NU RATA: ROMANIȚA IOVAN, PARASTAS DE 7 ANI PENTRU ADRIAN IOVAN. CE VA FACE DESIGNER-UL ÎN MUNȚII APUSENI

Romanița Iovan, poveste de iubire cu un bărbat mai tânăr decât ea

creatoarea de modă și iubitul ei se înțeleg de minune. Iulian Gogan, un avocat de succes, este bărbatul care a reușit să-i aducă alinare Romaniței Iovan, după despărțirea de Adrian Iovan. În ciuda faptului că între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, „Eu mă mir, cum se miră și el, și cum se miră o grămadă de oameni care nu au dat șanse acestei relații, unde personajul masculin e mult mai tânăr decât personajul feminin, adică eu (n.r. – diferență de vârstă de 11 ani). La noi chiar a funcționat. Nici nu știu dacă am mers pe o rețetă, nici eu nu am dat șanse acestei relații, poate că nici el”, a declarat Romanția Iovan pentru Viva.ro.

Romanița Iovan: „Nu vreau să mă căsătoresc”

Romanița a dezvăluit și ce planuri are, iar acestea nu implică o nouă căsătorie.

”Oricum, nu vreau să mă căsătoresc, și nici el. Dar am mers pe încredere. Maturitatea mea i-a dat și lui ceva, odată cu trecerea timpului s-a maturizat și el. Știți cum e, bărbații sunt mai copii decât femeile. Eu poate am luat din energia lui. E foarte important să fii energică, n-ai cum tu, ca femeie, să fii ca o legumă, și el ca un spiriduș. A contat foarte mult faptul că am avut încredere unul în celălalt. Pentru mine, viața e o mare bucurie. Eu vreau să mă simt iubită și să mă iubesc. Nu pot să trăiesc altfel… Eu am ales să trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Altfel nu vreau, sunt sigură și stăpână pe mine și nu vreau să trăiesc în alt mod.

Nu suntem legați de niciun act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, iubirea și o prietenie bazată și pe respect. Este bărbatul cu care am stat cel mai mult, până acum. Probabil că vârsta maturității a contat”, a mai spus Romanția Iovan pentru sursa citată.

(VEZI ȘI: ROMANIȚA IOVAN, ÎN DOLIU LA 7 ANI DE LA MOARTEA FOSTULUI SOȚ?! CUM A APĂRUT CREATOAREA DE MODĂ ÎN CAPITALĂ DUPĂ CE L-A COMEMORAT PE ADRIAN IOVAN ÎN APUSENI)