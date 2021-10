Romanița Iovan a împlinit, zilele trecute, 57 de ani, dar nu își arată vârsta! Ținutele pentru care optează, dar și stilul său de viață reușesc să o transforme într-o adevărată adolescentă. Ce-i drept, în ultima perioadă cel puțin, problemele par să nu fi făcut parte din viața ei, așadar nu e de mirare că nimic nu-i știrbește luminozitatea de pe față. Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o pe creatoarea de modă după ce bifase o vizită la salonul de înfrumusețare.

Pentru a arăta bine atât în fața camerelor de luat vederi, dar și în viața reală, e nevoie de multe sacrificii! O știe foarte bine și Romanița Iovan, care, frecvent, trece pragul saloanelor de înfrumusețare. Poate v-ați fi așteptat să ne referim la cabinetele medicilor esteticieni, dar aflați că Romanița nu e de acord cu aceste intervenții. A și afirmat, clar și răspicat că nu va apela la „bagheta magică” a chirurgilor esteticieni. Ce-i drept nici n-ar avea de ce! Priviți imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO și convingeți-vă singuri!

Cum arată Romanița Iovan la cei 57 de ani

Într-o ținută lejeră, formată din articole sport, dar cu brand-urile la vedere, așa a decis Romanița Iovan să iasă din casă pentru a-și reîmprospăta imaginea. Vedeta a apelat la serviciile unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați hairstylisti din România, Sorin Stratulat, de unde a ieșit cu o podoabă capilară exact ca în reviste.

Romanița Iovan și băiatul ei și-au sărbătorit zilele de naștere pe 3 octombrie, dată la care mama a împlinit 57 de ani, iar fiul 15.

„A fost o aniversare specială, pe circuit. El a avut etapă ieri, la Șura Mare. Ce să zic… Albert e din ce în ce mai bun, un copil deosebit. (…) Eu de fiecare dată am emoții (n.r. – când fiul ei pilotează) și multe mame mă întreabă cum de am curaj. Este extraordinar să vezi cum se bucură și cum îi crește inima când are rezultate foarte bune. Și mai mult decât atât, eu nu aveam cum să îl opresc. Este clar că e în ADN-ul lui această dorință de adrenalină. Nu vreau să îl opresc în sportul ăsta cu auto. Îmi doresc să își îndeplinească visurile”, a declarat Romanița Iovan într-o emisiune TV.

