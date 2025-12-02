Acasă » Știri » Nu este o glumă! Adriana și Gicu, doi pensionari din România, au devenit virali peste noapte datorită clementinelor ”belite”

De: Paul Hangerli 02/12/2025 | 21:21
Pe TikTok s-a ajuns la un nivel de ciudățenie care ar trebui trecut în manualele de istorie: de la femei care fac sarmale sau ciorbă în case insalubre la țară, până la clipuri conspiraționiste în care niște unchi dubioși explică de ce Pământul e plat doar în weekend. Nu îi uităm nici pe frații noștri intelopi care își dau amenințări și intervale de-ai zice că e război civil în țară.

Evident, nu uităm de trendurile alea electorale sau de influencerii din Zimnicea sau Zalău (cu Z de la generația Z) care ne fac program: ora 6 – modă, ora 7 – dans. Noaptea apare schimbul 3 cu oameni care fac live-uri de la locul de muncă, fie că lucrează într-un abator, fie că împachetează pui congelați, sau scot pâine din cuptor în timp ce fredonează melodii ciudate sau vorbesc cu „fanii” lor. Nimic nu surprinde pe nimeni. TikTok e universul unde orice e posibil și mai ales orice e filmat.

Dar apoi apare acest cuplu, un fel de Stela Popescu & Arșinel care ne învață să belim clementinele. Au transformat totul într-o experiență despre care algoritmul a zis “Așa DA, recomand tuturor!” Beliți clementina! Că doar nimic nu transmite intimitate digitală ca un castron de clementine belite!

De unde a pornit trendul?! Gicu și Adriana, promotorii clementinelor „belite”

Totuși, de unde a pornit acest trend cu clementinele belite?! De pe Tiktok, normal, acolo de unde pornește orice trend ciudat sau amuzant. Și cu toate că pe unii i-a surprins sau chiar dezgustat, pe alții i-a amuzat teribil, astfel că Adriana și Gicu au devenit virali peste noapte. Mulți oameni se amuză și își dau cu părerea despre clipurile video ale celor doi soți, iar trendul a început să fie copiat de multă lume. Adriana și Gicu formează un cuplu de 34 de ani, și sunt părinții unui băiat pe nume Gabriel.

Gicu – subțirel, ușor ca o rază de soare, stă pe canapea în obișnuitul trening de casă.  Adriana –luminoasă și mereu cu zâmbetul pe buze. Nimic ciudat până aici. Doi oameni normali ce se vor uita la un serial romantic pe Netflix în sufragerie. Doi oameni normali? Nu. Doi oameni periculos de dedicați citricelor.

Nu vă mai prefaceți, știu că vreți! Pentru cei care vor să facă asta acasă, iată mini-ghidul oficial pentru belirea clementinelor în stil TikTok:

1. Alege clementina potrivită – nu prea tare, nu prea moale; trebuie să fie ca iubirea: promițătoare, dar cu risc.
2. Apuc-o delicat – nu uita, e internetul, totul e interpretabil. Cu atâtea acuzații de agresiune în jur nu știi niciodată cui i se năzare ceva.
3. Desfă-i haina cu mișcări lente – că doar nu vrei să pari un neinițiat în arta dezbrăcării fructelor și să i se ducă tot sucul pe alături!
4. Aruncă coaja strategic – nu ca un om normal, ci ca un influencer care face ASMR cu șervețele umede.
5. Savurează cu un aer misterios!

 

Comentariile românilor sunt, ca de obicei, geniale!

Pe lângă clipul în sine foarte mișto sunt sectele din comentarii. Jumătate dintre oameni sunt acolo doar pentru caterincă mai mult sau mai puțin grobiană sau aluzivă.
“Așa se beau vitaminele, șefu’!”, “Clementine belite băi, nu credeam că ajungem aici”. 

Cealaltă jumătate apără cuplul cu lacrimi în ochi și tastatura în flăcări de la atâtea emoticoane infantile: “Lăsați-i, așa sunt ei, sunt minunați!”,  “Apreciez autenticitatea, sunteți dulci ca sucul de clementine!”, “Ce frumos vă completați!!! Sunteți minunați”. 

Pupici și inimioare. Și acolo începe măcelul digital. Sarcasmul contra siropului, ironia contra #couplegoals, vitamina C contra vitaminelor emoționale. Comentariile curg mai lipicioase ca sucul de clementine (belite sau nu). În concluzie, TikTok nu dezamăgește niciodată! Când crezi că ai văzut tot, apare un cuplu care transformă un fruct nevinovat în conținut viral.

Și totuși, în toată nebunia aceasta cu clementinele, un lucru a rămas clar: adevăratul fenomen viral nu sunt fructele, ci Gicu și Adriana. Oamenii au început să urmărească clipurile lor nu doar pentru modul artistic în care belesc clementinele, ci pentru chimia incredibilă dintre ei, glumele lor tandre și felul în care se privesc unul pe celălalt.
Dragostea lor de 34 de ani a devenit foarte virală. Dar stați așa că trebuie să înțelegem pas cu pas cum se belesc clementinele!

