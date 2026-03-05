Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro

Tragedia lui Mario Berinde din Cenei a zguduit România! Băiatul de 15 ani a fost ucis pe 20 ianuarie, iar ancheta a scos la iveală că la crimă au participat trei autori, care au încercat să-și șteargă urmele. În timp ce comunitatea încă plânge pierderea lui Mario, mama sa se confruntă cu o altă provocare dificilă, care îi lovește sufletul într-un moment deja devastator. Un proces prin care riscă să piardă un imobil și 100.000 de euro. CANCAN.RO are detalii.

Potrivit unor documente oficiale obținute de CANCAN.RO, proprietarul cere rezilierea contractului încheiat cu Octavia Berinde, mama lui Mario, pentru un imobil din Timiș.

Se pare că, acum câțiva ani, aceasta ar fi semnat un contract de închiriere cu membrii familiei proprietarului, iar în prezent bărbatul susține că mama lui Mario are datorii de aproximativ 11.000 de euro pentru chirie neachitată.

”S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, la interpelarea instanţei, reprezentanta pârâtei reclamante reconvențional menţionează că nu mai susţine excepţia netimbrării petitului privind obligarea la plata sumei de 11000 euro, reprezentând contravaloarea presupusei chirii restante (…)

Reprezentanta pârâtei reclamante solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, cu interogatoriul reclamantului şi proba testimonială cu martorii ##### şi ### ##### ##### pentru a dovedi îmbunătăţirile făcute la imobil, discuțiile referitoare la compensarea plăților privind chiria, referitoare la ceea ce efectiv s-a îmbunătățit, precum şi cu martorii ###### ###### şi ###### ####### (mama, respectiv bunica reclamantului) care locuiau în imobil la momentul închirierii lui şi cunosc despre modul de derulare a contractului, îmbunătăţirile făcute, discuţiile referitoare la chirie, acordurile exprimate cu privire la îmbunătăţiri, reclamantul pârât fiind doar titularul dreptului tabular, dar efectiv discuțiile s-au purtat cu cele două martore propuse spre audiere. De asemenea, solicită încuviinţarea probei cu expertiză specialitatea construcţii pentru dovedirea contravalorii îmbunătăţirilor”.

Mama lui Mario riscă să piardă 100.000 de euro

În cadrul ședinței de judecată, reprezentanții părților au prezentat probe și martori pentru a-și susține poziția. Octavia Berinde susține că imobilul a necesitat îmbunătățiri semnificative, care au fost făcute de chiriaș, și că discuțiile privind compensarea plăților erau cunoscute și documentate.

Pe de altă parte, bărbatul contestă amploarea îmbunătățirilor, susținând că acestea au fost făcute la alegerea chiriașului, adică a ei.

”Reprezentanta reclamantului pârât solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, menţionează că nu vede relevanţa probei cu expertiza construcţii deoarece reclamantul nu l-a pus pe chiriaş să facă îmbunătăţiri de 100.000 de euro, a fost alegerea chiriaşului”.

Mama lui Mario susține că înțelegerea inițială a fost ca ea să se ocupe de repararea imobilului, fiind scutită ulterior de plata chiriei.

”Reprezentanta pârâtei reclamante arată că martorii propuşi spre audiere locuiau în imobilul din discuţie, au supravegheat lucrările, că este utilă această probă şi că este de acord cu probele solicitate de reclamantul pârât. Îmbunătățirile au fost de amploare și au fost datorate exact stării în care se afla imobilul în momentul predării, tocmai de aceea s-a și convenit să facă aceste îmbunătățiri chiriașul, să le suporte din propriile resurse financiare și ulterior să se compenseze cu plata chiriei”, se arată în datele obținute de CANCAN.RO.

Magistrații Judecătoriei Timișoara au obligat ambele părți să prezinte la următorul termen contractul de închiriere care face obiectul cauzei, cât și alte probe cu înscrisuri, urmând inclusiv un interogatoriu care să stabilească cine are dreptate în acest caz.

NU RATA: Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.