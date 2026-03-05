Acasă » Exclusiv » Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro

Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro

De: Keva Iosif 05/03/2026 | 22:00
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Tragedia lui Mario Berinde din Cenei a zguduit România! Băiatul de 15 ani a fost ucis pe 20 ianuarie, iar ancheta a scos la iveală că la crimă au participat trei autori, care au încercat să-și șteargă urmele. În timp ce comunitatea încă plânge pierderea lui Mario, mama sa se confruntă cu o altă provocare dificilă, care îi lovește sufletul într-un moment deja devastator. Un proces prin care riscă să piardă un imobil și 100.000 de euro. CANCAN.RO are detalii. 

Potrivit unor documente oficiale obținute de CANCAN.RO, proprietarul cere rezilierea contractului încheiat cu Octavia Berinde, mama lui Mario, pentru un imobil din Timiș.

Se pare că, acum câțiva ani, aceasta ar fi semnat un contract de închiriere cu membrii familiei proprietarului, iar în prezent bărbatul susține că mama lui Mario are datorii de aproximativ 11.000 de euro pentru chirie neachitată.

”S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, la interpelarea instanţei, reprezentanta pârâtei reclamante reconvențional menţionează că nu mai susţine excepţia netimbrării petitului privind obligarea la plata sumei de 11000 euro, reprezentând contravaloarea presupusei chirii restante (…)

Reprezentanta pârâtei reclamante solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, cu interogatoriul reclamantului şi proba testimonială cu martorii #####  şi ### ##### ##### pentru a dovedi îmbunătăţirile făcute la imobil, discuțiile referitoare la compensarea plăților privind chiria, referitoare la ceea ce efectiv s-a îmbunătățit, precum şi cu martorii ###### ###### şi ###### ####### (mama, respectiv bunica reclamantului) care locuiau în imobil la momentul închirierii lui şi cunosc despre modul de derulare a contractului, îmbunătăţirile făcute, discuţiile referitoare la chirie, acordurile exprimate cu privire la îmbunătăţiri, reclamantul pârât fiind doar titularul dreptului tabular, dar efectiv discuțiile s-au purtat cu cele două martore propuse spre audiere. De asemenea, solicită încuviinţarea probei cu expertiză specialitatea construcţii pentru dovedirea contravalorii îmbunătăţirilor”.

După ce și-a pierdut fiul într-un mod tragic, tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură
Mario Berinde, tânărul ucis de prietenii lui în Cenei

Mama lui Mario riscă să piardă 100.000 de euro

În cadrul ședinței de judecată, reprezentanții părților au prezentat probe și martori pentru a-și susține poziția. Octavia Berinde susține că imobilul a necesitat îmbunătățiri semnificative, care au fost făcute de chiriaș, și că discuțiile privind compensarea plăților erau cunoscute și documentate.

Pe de altă parte, bărbatul contestă amploarea îmbunătățirilor, susținând că acestea au fost făcute la alegerea chiriașului, adică a ei.

”Reprezentanta reclamantului pârât solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, menţionează că nu vede relevanţa probei cu expertiza construcţii deoarece reclamantul nu l-a pus pe chiriaş să facă îmbunătăţiri de 100.000 de euro, a fost alegerea chiriaşului”.

Mama lui Mario susține că înțelegerea inițială a fost ca ea să se ocupe de repararea imobilului, fiind scutită ulterior de plata chiriei.

”Reprezentanta pârâtei reclamante arată că martorii propuşi spre audiere locuiau în imobilul din discuţie, au supravegheat lucrările, că este utilă această probă şi că este de acord cu probele solicitate de reclamantul pârât. Îmbunătățirile au fost de amploare și au fost datorate exact stării în care se afla imobilul în momentul predării, tocmai de aceea s-a și convenit să facă aceste îmbunătățiri chiriașul, să le suporte din propriile resurse financiare și ulterior să se compenseze cu plata chiriei”, se arată în datele obținute de CANCAN.RO.

Magistrații Judecătoriei Timișoara au obligat ambele părți să prezinte la următorul termen contractul de închiriere care face obiectul cauzei, cât și alte probe cu înscrisuri, urmând inclusiv un interogatoriu care să stabilească cine are dreptate în acest caz.

NU RATA: Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Exclusiv
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia”
Exclusiv
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia”
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru ...
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un ...
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine ...
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro
Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro
Vezi toate știrile
×