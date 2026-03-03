Românii care sunt exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical. Senatul a adoptat OUG 91/2025

Luni a fost abordată de Senat o ordonanță care vizează scutirea de neplată a primei zile din concediul medical al viitoarelor mame, bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate și celor care sunt sub observații medicale în spitale. Au fost votate 72 de voturi „pentru”, două voturi „contra” și opt abțineri la adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului 91/2025.

Modificarea OUG 91/2025 prevede ca indemnizațiile de asigurări sociale și concediile medicale să fie plătite încă de la prima zi în care se ia concediul. Din categoria de persoane care este scutită de a nu primi banii încă de la începutul odihnei fac parte femeile însărcinate, bolnavilor incluși în programe naționale de sănătate și cei care sunt spitalizați.

Ce s-a discutat

Semnatarii Ordonanței de Guvern 91/2025 sunt membrii ai PSD, UDMR, AUR și PNL. Nicoleta Pauliuc, senator al PSD, a declarat că se dorește o încercare de a combate încercările administrative de afecta persoanele bolnave:

Astăzi votăm ordonanța de urgență care a generat îngrijorare legitimă în societate. În forma inițială, ordonanța introducea o măsură percepută ca o sancțiune aplicată celor bolnavi: neplata primei zile de concediu medical. Putem vorbi despre nevoia despre prevenirea abuzurilor, putem vorbi despre nevoia de disciplină bugetară, dar nu putem accepta ca măsurile administrative se lovească în cei care deja se luptă cu boala. Statul trebuie să combată frauda, nu să penalizeze suferința, a declarat membra PSD despre amendament.

În completarea a ceea ce a spus aceasta a venit și afirmația lui Cătălin Graur, colegul de partid al senatoarei PSD, care a menționat că este nevoie de o gestionare corectă și atentă a fondurilor bugetare, fără ca cei vulnerabili să fie afectaței:

Este corect să combatem abuzurile, este corect să introducem reguli mai clare și mecanisme mai eficiente. Sistemul de sănătate nu poate funcționa pe baza excepției transformate în regulă, dar la fel de corect este să spunem un lucru foarte clar: nu putem aplica măsuri fără excepții, rigid, mecanic, ignorând realitatea socială, a spus asenatorul PSD, a spus Cătălin Graur.

Și Ruxandra Cibu Deaconu, senatoarea USR, a intervnit și a afirmat că:

Un bolnav cronic nu poate amâna boala cu o zi și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi în care medicului îi spune că nu poate munci, a adăugat și aceasta.

Citește și:

Se modifică procedura de divorț în România? Senatul României a adoptat o inițiativă legislativă nouă

Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe