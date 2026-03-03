Cum îi răspunde Andra lui Cătălin Măruță la telefon, după 18 ani de mariaj: „Cât de mult contează!”

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, și-a pus soția la încercare după aproape 20 de ani de căsnicie. Momentul nu a fost ales la întâmplare, întrucât prezentatorul TV susține că luna martie este despre cele mai importante femei din viața unui bărbat. Andra Măruță a trecut printr-un test fulger.

Deși nu se află la prima provocare în mediul online, de această dată, Cătălin Măruță s-a gândit să le supună unui test pe femeile pe care le iubește cel mai mult. Vedeta a vrut să vadă cum răspund cele două la apelul său. Prin urmare, prima persoană pe care a sunat-o a fost chiar mama sa. În câteva secunde, prezentatorul a auzit exact ce își dorea să audă: „Da, mamă”.

După ce i-a transmis cât de mult o prețuiește, Cătălin Măruță a încheiat apelul și a trecut la următoarea „victimă”, respectiv Andra. Însă, ca și în cazul anterior, vedeta TV nu a așteptat prea mult și a primit, din nou, un răspuns pe care îl aștepta cu nerăbdare: „Da, iubire”. Omul de televiziune s-a arătat vizibil emoționat și a transmis și un mesaj pe această cale.

„În luna martie vreau să facem ceva simplu. Dar puternic. Să sunăm femeile importante din viața noastră. Și să le spunem că sunt importante. Eu am sunat-o pe mama. Mi-a răspuns: „Da, mamă.” Cred că sunt cele mai frumoase două cuvinte pe care le poți auzi. „Da, mamă” înseamnă protecție. Înseamnă siguranță. Înseamnă că, indiferent câți ani ai, există un loc unde ești copil și ești în siguranță. Am sunat-o pe Andra. „Da, iubire.” Și mi-am dat seama cât de mult contează să auzi asta. Să știi că e cineva acolo pentru tine”, a transmis Cătălin Măruță.

Prezentatorul a lansat o provocare tuturor bărbaților

Vedeta de televiziune a ținut să adauge că această lună nu este doar despre persoanele dragi lui, ci despre toate femeile. El a lansat și o provocare bărbaților, și anume să își sune persoanele dragi și să le spună cât de mult le iubesc.

„Luna asta nu e doar despre mame sau soții. E despre toate femeile care ne-au crescut, ne-au învățat, ne-au sprijinit, ne-au dat curaj. O profesoară. O bunică. O prietenă. O femeie care a crezut în tine când poate tu nu mai credeai. Fiecare dintre ele are un potențial nelimitat. Și, de multe ori, ne-a ajutat și pe noi să ni-l descoperim pe al nostru. Așa că vă provoc: sunați-le. Azi. Spuneți-le că sunt importante. Nu așteptați o zi specială. Faceți dintr-o zi obișnuită una care contează. Pentru că uneori un simplu „mulțumesc” poate schimba tot”, a încheiat Cătălin Măruță.

