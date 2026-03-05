Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00

De: Redacția CANCAN 05/03/2026 | 21:50
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 6 martie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Adrian Severin, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Știri
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț…
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Știri
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile...
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe...
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Digi24
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat...
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi....
Parteneri
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută mulată / FOTO
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Gabriela Cristea după ce a slăbit ENORM! Și-a etalat silueta într-o ținută...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Click.ro
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1...
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi 24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi...
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
go4it.ro
Ce aplicații populare există în Iran: Alternativele locale la Waze sau Instagram
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de copii din Vrancea dacă nu ar fi fost blocată la îmbarcare
Gandul.ro
Fiica lui Victor Ponta ar fi urmat să vină acasă odată cu cei 28 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru ...
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un ...
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte”
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 ...
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine ...
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți
Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro
Medicamente nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro
Vezi toate știrile
×