Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit prima dată la mine...”

După aflarea veştii că Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Selecției Naționale organizată de Televiziunea Română și va reprezenta România la concursul Eurovision Song Contest 2026, Bella Santiago, care la rândul său a concurat la titlu, şi-a transmis punctul de vedere pe reţelele de socializare.

Într-un moment în care mulți artiști ar fi preferat să se retragă în tăcere sau să își exprime dezamăgirea, Bella a ales calea eleganței și a recunoștinței, transformând un rezultat nefavorabil într-o declarație de admirație și susținere pentru colega sa de breaslă.

Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Eurovision

Alexandra Căpitănescu a obținut victoria cu piesa „Choke Me”, iar imediat după anunţarea rezultatelor, artista a transmis un mesaj de mulțumire celor care au susținut-o.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest! Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Cum a reacționat Bella Santiago

În acest context, reacția Bellei Santiago a completat perfect atmosfera de fair-play și respect reciproc. Într-o postare emoționantă pe Facebook, artista a rememorat primele momente în care a întâlnit-o pe Alexandra și a vorbit despre evoluția acesteia, afirmându-şi mândria faţă de tânăra cântăreaţă.

„Fată muncitoare și extrem de talentată, bravo, Alexandra! Sunt atât de mândră de tine! Îmi amintesc când ai venit prima dată la mine și am cântat împreună la mare… atunci am știut că vei ajunge departe. Am văzut cât de muncitoare, ambițioasă și perfecționistă ești. Primul trofeu a fost la Vocea României, acum ai ajuns la Eurovision, iar următorul trofeu să-l aduci de la Viena aici, în România! Îți doresc multă baftă și să strălucești pe scenă!”, a scris Bella Santiago.

Ce mesaj a transmis Bella Santiago după ce a ratat finala Selecției Naționale Eurovision 2026: „Sunt dezamăgită”