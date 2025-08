David Popovici s-a întors în România! Primele declarații după ce a câștigat două medalii de aur: ”Simți tensiunea din aer”

David Popovici s-a întors duminică seară în România după ce a scris o nouă pagină de istorie în natația mondială, cucerind două medalii de aur la Campionatul Mondial desfășurat la Singapore. Sportivul român a reușit o performanță remarcabilă, devenind primul înotător din lume care obține aurul în probele de 100 m și 200 m liber la două ediții consecutive ale competiției. Rezultatele sale reconfirmă poziția de vârf pe care Popovici o ocupă în ierarhia internațională a natației.

Competiția din Singapore s-a dovedit a fi nu doar o provocare sportivă, ci și un test de anduranță psihologică și emoțională. În ciuda dificultăților întâmpinate, Popovici a reușit să își depășească limitele și să își păstreze concentrarea pe obiectivele propuse. Evoluția sa a fost marcată de o determinare exemplară, care a ieșit la iveală mai ales în momentele dificile, când presiunea a atins cote maxime.

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale prezenței sale la Singapore a fost cursa de 100 m liber, în care a înregistrat un timp de 46.51 secunde, al doilea cel mai bun timp din istoria probei. Doar recordul mondial, deținut de chinezul Pan Zhanle cu 46.40, îl depășește. Performanța românului este cu atât mai notabilă cu cât Pan, considerat principalul favorit, nu a reușit să se califice în finală.

Sportivul a preferat o întâlnire mai apropiată de oameni, evitând protocolul obișnuit de la Salonul Oficial al aeroportului. Această alegere reflectă personalitatea sa autentică și dorința de a rămâne conectat la realitate și la susținătorii care l-au încurajat pe tot parcursul carierei.

“Suntem rupţi de oboseală. A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu.

Ştiţi ce iubesc la înot? E emoţia dinaintea cursei, când stai în sala de aşteptare alături de cei mai buni 7 oameni din lume la disciplina respectivă – simţi tensiunea din aer, ştii că toţi vor să câştige… vor să ducă acasă medalia de aur şi să dea tot ce au mai bun. Exact în acele momente simţi că timpul se opreşte şi totul devine stresant şi înfricoşător, când mintea îţi este inundată de gânduri de îndoială, încredere, frică şi succes. Pentru mine, acelea sunt momentele în care mă simt cel mai viu – când ceva din adâncul meu, nu ştiu ce, reuşeşte să mă convingă că pot să o fac, că sunt suficient de bun şi că toate îndoielile şi frica de eşec nu fac decât să mă împingă înainte, ajutându-mă să devin un om mai bun şi mai curajos.”, a spus David Popovici.