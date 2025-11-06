Campion și la volan! David Popovici, surprins când făcea plinul la super Porsche-ul de 120k

David Popovici și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă postare! Sportivul a apărut în timp ce făcea plinul bolidului său în valoare de 120.000 de euro. Rar îl vezi pe campion să se afișeze așa!

Spre deosebire de alți sportivi, David Popovici este foarte activ pe rețelele de socializare și atunci când vine vorba de viața personală din timpul petrecut departe de bazin. Dacă majoritatea colegilor de breaslă preferă să mențină conținutul paginilor legat de carieră, înotătorul nu se ferește să le arate fanilor momente din viața lui personală.

David Popovici, surprins când făcea plinul

Recent, David Popovici a făcut o postare la care nu mulți s-ar fi așteptat. Sportivul și-a obișnuit fanii cu modestia lui, iar aparițiile sale în boliduri de lux au fost în majoritatea cazurilor scoale la iveală de presă, ci nu de el (VEZI AICI). Ei bine, acum că toată lumea știe deja ce bijuterii pe patru roți are sportivul, el s-a decis că nu are de ce să se mai ascundă. David Popovici a postat o fotografie în care apare în timp ce își face plinul la Porsche Spyder, un bolid în valoare de aproximativ 120.000 de euro.

În urmă cu ceva timp, invitat în cadrul unui podcast, marele campion a recunoscut că este pasionat de mașini. La acea vreme, David Popovici mărturisea că își achiziționase mașina din poza pe care v-am prezentat-o și stârnea multe critici cu această declarație.

„Îmi plac maşinile. Tocmai recent mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau”, spunea el atunci.

