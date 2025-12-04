Acasă » Știri » Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu! A transmis un mesaj sfâșietor: ”Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu”

Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu! A transmis un mesaj sfâșietor: ”Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu”

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 23:09
Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu! A transmis un mesaj sfâșietor: ”Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu”
Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Doliu pentru o celebră actriță din Las Fierbinți! Mirela Oprișor, cea care a dat viață personajului Aspirina, trece prin momente grele. Aceasta a anunțat în mediul online că un membru important al familiei sale s-a stins din viață. Vedeta este sfâșiată de durere.

Fanii o știu mereu cu zâmbetul pe buze și o asociază cu personajul pe care îl interpretează în serialul de la Pro TV, însă ziua de astăzi nu a fost deloc una fericită pentru Mirela Oprișor. Se pare că tatăl celebrei actrițe a decedat, iar veste a îngenunchiat-o pe vedetă.

Cu sufletul plin de durere, Mirela Oprișor a făcut anunțul trist al decesului în mediul online. Actrița a posta un mesaj sfâșietor prin care își ia rămas bun de la părintele său. A fost, după cum ea spune, „fata lui tata”, iar pierderea acestuia i-a adus multă durere. Mesajul sfâșietor a fost însoțit și de o fotografie cu tatăl său.

Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Am fost «fata lui tata»! Am fost adorată de tatăl meu și el a fost cel mai iubit tătic din lume! La revedere, tati meu! Drum lin în călătoria ta! Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu ❤️❤️ Vă iubesc”, a scris Mirea Oprișor, în mediul online.

Tatăl Mirelei Oprișor a murit /Foto: Facebook

Mirela Oprișor, amintiri din copilărie

De-a lungul timpului, Mirela Oprișor a fost extrem de rezervată în ceea ce privește viața personală. Nu a oferit niciodată prea multe detalii despre familia ei, însă în urmă cu ceva timp a vorbit despre copilăria sa.

Mirela Oprișor a copilărit în Brașov, iar la cea vreme traiul nu era ușor. Era perioada comunistă, iar actrița își amintește și acum cum o întâmplare banală a făcut-o pe mama ei să verse lacrimi amare.

„Țin minte că m-a trimis mama să iau rația și o aveam deja, făcusem economie și trebuia să iau pe două luni, puteai să o iei retroactiv. M-am dus și am luat uleiul pe două luni. A băgat aia cuiul în cartelă, am venit acasă fericită și probabil îmi stătea gândul la vreun Gigel și cu plăsuța așa pe scară poooc! S-a lovit de scară sticla și a curs doi litri de ulei.

Asta era rația pe familie, doi litri de ulei pe două luni. A plâns mămica mea, nu o să o uit niciodată, că i-am spart uleiul și că nu mai poate să mai facă icre, că ce puteai să faci cu el, icre și salată boeuf. Făcea, făcea și icre de fasole”, a povestit Mirela Oprișor, în urmă cu ceva timp.

Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele imagini de la nunta cu 100 de invitați | EXCLUSIV

Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

Tags:
Iți recomandăm
Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România
Știri
Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România
Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi! A urcat rapid în topuri și aduce atmosfera de sărbătoare
Știri
Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi! A urcat rapid în topuri și aduce…
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Mediafax
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt
Gandul.ro
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa fiică a lui Putin la Paris / Ea spune că îi pare „foarte rău” pentru războiul din Ucraina
Mediafax
„Îți place să trăiești în Europa?”. Un jurnalist ucrainean a abordat-o pe presupusa...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt
Gandul.ro
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România
Andra Gogan, dezvăluiri inedite despre întâlnirea cu Shakira. Ce a spus celebra artistă despre România
Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi! A urcat rapid în topuri și aduce atmosfera ...
Filmul de pe NETFLIX pe care nu trebuie să îl ratezi! A urcat rapid în topuri și aduce atmosfera de sărbătoare
Vlad Obu, „băiatul rău” fără priză la femei! Încercare de agățat eșuată la masa de la Akos. ...
Vlad Obu, „băiatul rău” fără priză la femei! Încercare de agățat eșuată la masa de la Akos. Mai greu fără Lamborghini!
Criza de apă de la Paltinu, prevestită cu luni înainte! Scenariu sumbru în România: „Lipsa ...
Criza de apă de la Paltinu, prevestită cu luni înainte! Scenariu sumbru în România: „Lipsa apei va duce la o epidemie”
Au dat spargerea în magazinul Adinei Buzatu. Cortea și Bordea, „control de rutină” printre umerașe
Au dat spargerea în magazinul Adinei Buzatu. Cortea și Bordea, „control de rutină” printre umerașe
Fail total! Leo de la Strehaia și iubi la poștă, ediția 2003 color
Fail total! Leo de la Strehaia și iubi la poștă, ediția 2003 color
Vezi toate știrile
×