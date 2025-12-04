Mirela Oprișor, actrița din Las fierbinți, în doliu! A transmis un mesaj sfâșietor: ”Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu”

Doliu pentru o celebră actriță din Las Fierbinți! Mirela Oprișor, cea care a dat viață personajului Aspirina, trece prin momente grele. Aceasta a anunțat în mediul online că un membru important al familiei sale s-a stins din viață. Vedeta este sfâșiată de durere.

Fanii o știu mereu cu zâmbetul pe buze și o asociază cu personajul pe care îl interpretează în serialul de la Pro TV, însă ziua de astăzi nu a fost deloc una fericită pentru Mirela Oprișor. Se pare că tatăl celebrei actrițe a decedat, iar veste a îngenunchiat-o pe vedetă.

Cu sufletul plin de durere, Mirela Oprișor a făcut anunțul trist al decesului în mediul online. Actrița a posta un mesaj sfâșietor prin care își ia rămas bun de la părintele său. A fost, după cum ea spune, „fata lui tata”, iar pierderea acestuia i-a adus multă durere. Mesajul sfâșietor a fost însoțit și de o fotografie cu tatăl său.

„Am fost «fata lui tata»! Am fost adorată de tatăl meu și el a fost cel mai iubit tătic din lume! La revedere, tati meu! Drum lin în călătoria ta! Sper din tot sufletul să-ți găsești liniștea alături de fratele meu ❤️❤️ Vă iubesc”, a scris Mirea Oprișor, în mediul online.

Mirela Oprișor, amintiri din copilărie

De-a lungul timpului, Mirela Oprișor a fost extrem de rezervată în ceea ce privește viața personală. Nu a oferit niciodată prea multe detalii despre familia ei, însă în urmă cu ceva timp a vorbit despre copilăria sa.

Mirela Oprișor a copilărit în Brașov, iar la cea vreme traiul nu era ușor. Era perioada comunistă, iar actrița își amintește și acum cum o întâmplare banală a făcut-o pe mama ei să verse lacrimi amare.

„Țin minte că m-a trimis mama să iau rația și o aveam deja, făcusem economie și trebuia să iau pe două luni, puteai să o iei retroactiv. M-am dus și am luat uleiul pe două luni. A băgat aia cuiul în cartelă, am venit acasă fericită și probabil îmi stătea gândul la vreun Gigel și cu plăsuța așa pe scară poooc! S-a lovit de scară sticla și a curs doi litri de ulei. Asta era rația pe familie, doi litri de ulei pe două luni. A plâns mămica mea, nu o să o uit niciodată, că i-am spart uleiul și că nu mai poate să mai facă icre, că ce puteai să faci cu el, icre și salată boeuf. Făcea, făcea și icre de fasole”, a povestit Mirela Oprișor, în urmă cu ceva timp.

Actorul din Las Fierbinți a divorțat după 20 de ani de căsnicie și s-a recăsătorit în SECRET. Primele imagini de la nunta cu 100 de invitați | EXCLUSIV

Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei