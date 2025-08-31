Intră în universul „Las Fierbinți”: cât costă să bei, să mănânci sau să iei suvenir de la barul lui Bobiță

Serialul Las Fierbinți a devenit un fenomen național: replicile spumoase, situațiile hilare și personajele memorabile au făcut ca fiecare episod să fie urmărit cu sufletul la gură de milioane de români. Dar pentru cei care vor să simtă cu adevărat pulsul comediei, nu există alt loc mai potrivit decât faimosul „Bar al lui Bobiță”, situat în micul oraș Fierbinți, la doar 46 de kilometri de București.

Barul, deschis încă din 2007, a devenit locul emblematic al serialului încă din 2012, când camerele de filmat au început să surprindă cele mai amuzante scene. În afara pauzelor de filmare, localul nu stă niciodată gol: localnici curioși și turiști veniți din toate colțurile țării pășesc pragul să vadă cu ochii lor unde prind viață glumele și replicile care au făcut istorie.

Prețurile sunt surprinzător de accesibile, chiar dacă locul este acum o atracție turistică: un suc costă 15 lei, cafeaua 10 lei, berea la sticlă 12 lei, iar la pahar 10 lei. Pentru suveniruri, turiștii pot alege magneți cu 15 lei, desfăcător de bere cu 20 de lei, scrumieră între 25 și 30 de lei, un litru de palincă la 70 de lei sau un borcan de zacuscă cu 40 de lei.

Anca Dumitra: ”Pentru mine e o mare bucurie să mă reîntorc și să “mă joc” de-a Geanina”

Pe lângă prețuri, experiența e întregită de faptul că locația barului este trecută pe Google Maps chiar sub denumirea „Barul lui Bobiță din Las Fierbinți”, astfel încât fiecare fan să poată găsi fără probleme acest loc iconic și să se simtă pentru câteva ore parte din universul serialului.

Anca Dumitra, actrița care o interpretează pe Geanina în Las Fierbinți, ne-a împărtășit emoția revenirii pe platoul de filmare.

”Cu siguranță, noul sezon Las Fierbinți este cel puțin la fel aventuros și inedit pe cum v-am obișnuit. E o plăcere să fim pe platourile de filmare. Pentru mine e o mare bucurie să mă reîntorc și să “mă joc” de-a Geanina. Mulțumim foarte mult publicului, este în număr din ce în ce mai mare și asta nu ne face decât să fim foarte recunoscători pentru tot ceea ce primim și să ne simțim foarte norocoși. Să oferim de fiecare dată tot ce putem, cât mai bine cu putință. Așadar, fiți cu ochii pe noi, promitem situații la fel de frumoase și de amuzante”, a declarat actrița pentru CANCAN.RO.

