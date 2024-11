Am aflat de ce Ioana Ginghină s-a retras din politică. Actrița candida la alegerile parlamentare

Ioana Ginghină s-a retras din politică. În urmă cu doar câteva luni, actrița și-a anunțat candidatura pe lista de alegeri parlamentare – decembrie 2024, din România. Care este motivul pentru care a decis să plece, de fapt, de pe scena politică.

În vara acestui an, Ioana Ginghină a anunțat că va candida la alegerile parlamentare – pentru un loc în Camera Deputaților – făcând parte din partidul PNL încă din 2019. La vremea respectivă, actrița își dorea să schimbe ceva în viitorul țării, principala ei țintă fiind să le ofere tinerelor generații o Românie mai bună, mai educată, dar și să lupte cu provocările și prejudecățile ca femeie în politică.

De ce a renunțat Ioana Ginghină la politică

În cadrul unui interviu exclusiv CANCAN.RO, Ioana Ginghină a declarat că viața de femeie în politica din România este o adevărată provocare. Și-a propus să transforme scena politiciiși să se implice activ în diverse campanii pentru a ajuta copiii, în general, din mediile defavorizate și să facă tot ceea ce poate pentru societate, mai ales pe nișa cultură, arte și educație. NU RATA: Ioana Ginghină și secretul unui ten fără riduri. Cum are grijă de fața ei: „Am aparate de…”

”E clar că trebuie să existe un echilibru și numărul femeilor să crească, în Parlament și în funcțiile de conducere în general. Lucrurile se schimbă, după cum vedeți, dar încă nu e ușor ca femeie să răzbești în politica din România. Mai ales în acest domeniu femeile au avut parte de tot felul de experiențe. Am avut noroc să pot să le gestionez cu decență și zâmbet pe buze, dar unele m-au afectat în carieră. Dar știi cum e, mai bine să pui capul liniștită pe pernă. În orice domeniu am fi, încă bărbații conduc și ca femeie trebuie să ai mai multă rabdare să faci mai multe compromisuri pentru a ajunge în vârful piramidei”, ne-a spus Ioana Ginghină.

Actrița a mărturisit că încă nu a intrat pe teren, așa cum și-a propus în 2019, dar și că încă nu a studiat toate legile. Chiar și așa, în urmă cu doar câteva luni mărturisea că își dorește un loc eligibil în Camera Deputaților – vezi AICI interviul complet.

”Încă nu știu dacă voi rămâne pe această listă. Îmi doresc un loc eligibil, dar asta nu decid eu. Trebuie să înțeleagă toată lumea că fac parte dintr-o echipă și vom vedea până în final dacă rămân acolo. Nu am implicat-o pe Ruxandra încă prea mult în aceste discuții. E un drum lung până voi putea schimba ceva”, ne-a mai spus Ioana Ginghină.

La 5 ani de când a decis să schimbe ceva în politica din România, Ioana Ginghină a anunțat că renunță la politică. Contrar declarațiilor din urmă cu 3 luni, actrița a declarat că s-a retras de pe listele pentru alegerile parlamentare din acest an. Acesta a mărturisit că mai are nevoie de timp pentru a învăța lucruri noi și pentru a căpăta experiență în domeniu: ”Eu nu mai sunt pe liste. Vedem poate în viitor, dar acum am decis să mai stau să măi învăț”, a spus Ioana Ginghină pentru Click.