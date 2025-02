Nu e o glumă! Cât a plătit Ioana Ginghină pentru o masă la un restaurant din Malaezia

Ioana Ginghină a început anul 2025 cu o vacanță de cinci stele! Actrița și partenerul ei de viață, Cristi Pitulice, au plecat la câteva zile după Revelion în Malaezia, acolo unde au petrecut o săptămână de vis. Recent, vedeta a vorbit despre activitățile pe care le-au făcut în escapada romantică, dar și despre sumele mari pe care le-au scos din buzunar.

Ioana Ginghină s-a bucurat la maximul de clipele petrecute în Malaezia. Fiica ei, Ruxandra, a preferat să rămână acasă, așa că a avut parte de o escapadă romantică alături de partenerul ei, Cristi Pitulice. Cei doi nu s-au uitat deloc la bani în vacanță.

Citește și: Ioana Ginghină, dezvăluire intimă incendiară: a făcut cele mai mari nebunii chiar la birou! ”Era singura posibilitate!”

Ioana Ginghină este o persoană foarte calculată, însă în vacanță nu s-a uitat la bani. Actrița și partenerul ei, Cristi Pitulice, s-au bucurat de clipele magice petrecute în Malaezia și au vrut să se răsfețe.

Vedeta a povestit că s-a delectat cu tot felul de bunătăți și a scos din buzunar chiar și 400 de euro pentru o singură masă. Actrița a mărturisit că acasă nu cheltuiește atât de mulți bani, însă în vacanță lucrurile stau diferit.

Celebra actriță a mărturisit că i-a plăcut foarte mult în Malaezia și ar fi vrut să stea mai mult, însă timpul nu i-a permis. De asemenea, vedeta a oferit detalii despre activitățile pe care le-a avut în această vacanță.

„Nu cred că a fost ceva care să nu-mi placă în vacanța asta! Dintre Zanzibar, Thailanda și Malaezia, pot să zic că ultima mi-a plăcut cel mai mult. În Zanzibar, de exemplu, dacă ieși din resort, este foarte urât. În Thailanda, în schimb, se duc oamenii cu mai multe fițe. Aici nu erau fițe, a fost mai pe relaxare așa tot.

Eu m-am simțit foarte bine, am făcut sport, am înotat zilnic mult, am citit. Mi-ar fi plăcut să stau două săptămâni, dar nu am avut cum. Nu pot să plec mai mult de zece zile, am stat doar șapte zile acolo.

Am făcut și excursii, dar scurte, pentru că nu prea aveai unde să te duci să vezi mare lucru. M-au distrat maimuțele, sunt ca pisicile la noi, așa de multe erau. Ne opream și le dădeam de mâncare”, a mai spus actrița.