Cum arată livingul Andreei Marin? ”Lenea e cucoană mare”

Andreea Marin (51 de ani) și-a pus fanii pe jar după ce a arătat cum arată noul living din casa ei, complet schimbat și mult mai „de revistă” decât înainte. Aceștia au fost surprinși de cum arată casa prezentatoarei.

„Zâna Surprizelor” a făcut o transformare serioasă în zona de zi, unde a ales piese de mobilier mari, moi și evident orientate spre relaxare totală. Livingul nu mai are deloc aerul clasic pe care îl avea în trecut.

Andreea Marin și-a schimbat living-ul

Surpriza vine din detaliile la care a fost atentă vedeta. Andreea Marin s-a gândit la pisicile ei înainte să facă schimbări. Unele piese au fost alese special ca să reziste la „micile atacuri” ale blănoaselor, iar acest detaliu a fost imediat remarcat de fani.

În stilul ei caracteristic, prezentatoarea a explicat cum a gândit tot conceptul de acasă. Ea declarat că a luat canapele speciale pentru pisici și că a scăpat de orice stres.

„Lenea e cucoana mare, recunosc! Și ce bine e să fii cucoana câteodată! Acasă și în hubul meu creativ, canapele și fotolii moi și primitoare te îmbrățișează aproape în fiecare încăpere. După agitație, e o binecuvântare să te afunzi puțin și să citești, să vezi un film, să te alinți cu pisicile, să stai la povești cu cei dragi… Îmi place canapeaua clasică de piele din biroul meu, dar și cele în culoarea somon, din catifea… Noua piesă e specială pentru pisici, ca să nu mai existe „probleme” prin casă. Am scăpat de un stres”, a spus vedeta.

Unde locuiește „Zâna Surprizelor”

„Zâna Surprizelor” locuiește într-o vilă spațioasă de 300 de metri pătrați situată în cartierul Pipera, din zona metropolitană a Bucureștiului. Fosta soție a lui Ștefan Bănică are și o casă de vacanță tradițională, construită din piatră și lemn, în comuna Telega din județul Prahova.

În urmă cu ceva vreme, Andreea Marin a povestit cum a ajuns să cumpere terenul de la munte. Ea a spis că nu se aștepta să își facă casă la munte, dar că viața a surprins-o.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă. O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a zis Andreea Marin.

