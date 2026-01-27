CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta rezultatul ecuației 11 + 6 = 3. Timpul este nelimitat! Spor la treabă!

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție sporită la detalii și de o gândire ageră.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 6 = 3

Conceptul de test de personalitate constă în efectuarea unor teste variate care măsoară inteligența, inclusiv recunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitatea matematică și gândirea analitică. În provocarea de astăzi trebuie să corectezi ecuația de mai sus, însă trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a obține rezultatul corect.

Crezi că te descurci? În mod obișnuit, testele de inteligență au fost greșit înțelese, fiind considerate ca ceva care testează toate cunoștințele pe care le-ai acumulat de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul de IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 11 + 6 = 3, trebuie să muți un băt de chibrit orizonatal de la semnul + (astfel încât să devină -) și să îl muțoi la cifra 6, astfel încât să devină 8. Prin urmare, ecuația corectă devine: 11 – 8 = 3.

Îi felicităm pe cei care au reușit să rezolve ecuația. Cei care nu au nimerit soluția din prima a testului de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

