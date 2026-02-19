Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar

Ieșirea la pensie presupune parcurgerea unor pași administrativi importanți, iar pregătirea dosarului cu toate documentele necesare este esențială pentru evitarea întârzierilor. În 2026, procesul este reglementat de noile prevederi legale care urmăresc simplificarea procedurilor.

Indiferent dacă este vorba despre pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea anticipată sau cea de invaliditate, dosarul trebuie să conțină toate actele care confirmă identitatea și activitatea profesională.

Actele de care ai nevoie pentru dosarul de pensionare

Documentul principal este cererea de pensionare, care poate fi completată direct la sediul instituției sau descărcată online. La aceasta se adaugă actele de identitate și de stare civilă, respectiv cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, prezentate atât în original, cât și în copie.

Important este și carnetul de muncă, necesar mai ales pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, deoarece acesta dovedește vechimea în muncă. De asemenea, sunt necesare adeverințe eliberate de foștii angajatori pentru sporuri, prime sau alte venituri care nu apar în carnetul de muncă, dar pentru care s-au achitat contribuții.

Persoanele care au urmat studii universitare trebuie să depună diploma obținută, însoțită de o adeverință care confirmă durata studiilor și forma de învățământ, deoarece acești ani pot fi luați în calcul la stabilirea pensiei. În cazul bărbaților, este necesar și livretul militar, acolo unde este aplicabil.

Unde se depune dosarul

Documentele pot fi depuse în două moduri. Prima variantă este prezentarea la Casa Teritorială de Pensii corespunzătoare domiciliului din actul de identitate. Este recomandat ca solicitantul să verifice în prealabil programul instituției, deoarece în multe cazuri accesul se face pe bază de programare.

A doua opțiune este depunerea online, prin intermediul portalului oficial al instituției. Cei care au un cont pe platformă pot încărca cererea și documentele scanate, însă autoritățile pot solicita ulterior prezentarea originalelor pentru verificare.

După depunerea dosarului complet, instituția are la dispoziție un termen de până la 45 de zile pentru a analiza documentele și a emite decizia de pensionare. Aceasta este transmisă solicitantului prin poștă sau în format electronic. Plata pensiei începe, de regulă, din luna următoare depunerii cererii, iar dacă toate condițiile au fost îndeplinite anterior, drepturile pot fi acordate retroactiv, conform legii.

