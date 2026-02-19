Acasă » Știri » Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar

Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar

De: Andreea Stăncescu 19/02/2026 | 16:24
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Actele de care ai nevoie pentru pensionare în 2026

Ieșirea la pensie presupune parcurgerea unor pași administrativi importanți, iar pregătirea dosarului cu toate documentele necesare este esențială pentru evitarea întârzierilor. În 2026, procesul este reglementat de noile prevederi legale care urmăresc simplificarea procedurilor.

Indiferent dacă este vorba despre pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea anticipată sau cea de invaliditate, dosarul trebuie să conțină toate actele care confirmă identitatea și activitatea profesională.

Actele de care ai nevoie pentru dosarul de pensionare

Documentul principal este cererea de pensionare, care poate fi completată direct la sediul instituției sau descărcată online. La aceasta se adaugă actele de identitate și de stare civilă, respectiv cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, prezentate atât în original, cât și în copie.

Important este și carnetul de muncă, necesar mai ales pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, deoarece acesta dovedește vechimea în muncă. De asemenea, sunt necesare adeverințe eliberate de foștii angajatori pentru sporuri, prime sau alte venituri care nu apar în carnetul de muncă, dar pentru care s-au achitat contribuții.

Persoanele care au urmat studii universitare trebuie să depună diploma obținută, însoțită de o adeverință care confirmă durata studiilor și forma de învățământ, deoarece acești ani pot fi luați în calcul la stabilirea pensiei. În cazul bărbaților, este necesar și livretul militar, acolo unde este aplicabil.

Actele necesare pensionării în 2026

Unde se depune dosarul

Documentele pot fi depuse în două moduri. Prima variantă este prezentarea la Casa Teritorială de Pensii corespunzătoare domiciliului din actul de identitate. Este recomandat ca solicitantul să verifice în prealabil programul instituției, deoarece în multe cazuri accesul se face pe bază de programare.

A doua opțiune este depunerea online, prin intermediul portalului oficial al instituției. Cei care au un cont pe platformă pot încărca cererea și documentele scanate, însă autoritățile pot solicita ulterior prezentarea originalelor pentru verificare.

După depunerea dosarului complet, instituția are la dispoziție un termen de până la 45 de zile pentru a analiza documentele și a emite decizia de pensionare. Aceasta este transmisă solicitantului prin poștă sau în format electronic. Plata pensiei începe, de regulă, din luna următoare depunerii cererii, iar dacă toate condițiile au fost îndeplinite anterior, drepturile pot fi acordate retroactiv, conform legii.

CITEȘTE ȘI: Ce pensii vrea să taie Bolojan după cele ale magistraților. A anunțat că se va întâmpla în martie

Benzina trece de 7,70 lei. Iată cât plătești astăzi 19 februarie 2026 pentru un plin în București și în țară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
go4it.ro
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×