Teo Trandafir a dezvăluit ce a deranjat-o când Jador a fost invitat în emisiunea ei: „A venit peste mine în fotoliu...”

Teo Trandafir a fost invitată într-un episod recent al podcastului moderat de Bursucu, iar cei doi au discutat despre o serie de invitați memorabili din timpul emisiunii lor de pe Kanal D, amintind și de întâlnirea cu Jador. Teo Trandafir a împărtășit că Jador nu a fost tocmai un invitat ușor de gestionat, detaliind cum prezența sa a adus un aer neașteptat și de provocări în studio. Iată ce declarații a făcut Teo Trandafir despre Jador!

Până de curând, Teo Trandafir prezenta propria emisiune la Kanal D, numită „Teo Show”, împreună cu Bursucu. Aceasta era difuzată în fiecare zi lucrătoare, după ora 15:00. Jador a fost invitat în emisiune de câteva ori, iar uneori și familia sa a fost prezentă. Cu toate acestea, Teo a admis că nu se numără printre invitații săi preferați.

Citește și: ÎN PRAGUL CĂSĂTORIEI, JADOR A RECUNOSCUT TOTUL! CE RELAȚIE A EXISTAT, DE FAPT, ÎNTRE EL ȘI ANDREEA BĂLAN: „MĂ ARE LA BLOCK”

În ultima ediție a podcastului său, Bursucu și-a amintit unele dintre clipele speciale pe care le-a petrecut alături de Teo Trandafir, în vremea când lucrau împreună la Kanal D. Acele momente au fost importante pentru ei, marcând nu doar carierele lor profesionale, ci și prietenia lor profundă.

„Eu trăiam cu tine în platou. Nu mai ești așa relaxată când vine Jador. Nu mai ești relaxată când îți zic „Auzi, mă, Teo, să intre Tzancă”. Ai fața asta cu ochii mari și ești ceva de genul „Dar ce, domnul Baniciu era ocupat?”’, a spus Bursucu, în podcastul lui.

„Adu-ți aminte ce am pățit cu Jador. Acest cetățean (n.r. – Bursucu) m-a apărat atunci când am avut o problemă și am fost nevoită să merg la spital. O săptămână stăteam noaptea la perfuzii și ziua la emisiune, eu având în mână o branulă, el știind. Au venit diferiți invitați și spuneau „Doamna Teo” și mă loveau în mână. Bursucu era tot timpul pe poziții și le spunea că dansează el cu mine. Mă lua de cealaltă mână și dansam’.

Acești invitați, nu am nimic cu ei, dar au o impredictibilitate. Îi ia deodată. Jador a venit peste mine în fotoliu. Începe să facă așa (n.r. – să dea din cap). De ce faci așa?! Nu că nu ar fi un om minunat. Am făcut multe emisiuni despre el, mama lui e formidabilă, tatăl lui la fel.

Sunt niște oameni minunați. El e mai agitat pentru gustul meu. Vali Vijelie e pe frumusețe, pe înțelepciune, îți mai spune o vorbă de duh după aceea. Jean de la Craiova nu mă sperie’. a completat și Teo Trandafir.