În pragul căsătoriei, Jador a recunoscut totul! Ce relație a existat, de fapt, între el și Andreea Bălan: „Mă are la block”

Andreea Bălan și Jador sunt doi dintre artiștii apreciați din România. Aceștia au în spate o carieră de succes, iar în urmă cu ceva timp chiar au și colaborat. Cei doi au scos împreună o melodie, iar legătura lor ar fi depășit granițele studioului de muzică. Au existat speculații că între aceștia s-a întâmplat ceva mai mult, iar acum Jador a vorbit despre legătura lui cu Andreea Bălan. Artistul nu s-a sfiit să dea din casă, dezvăluindu-și sentimentele.

În urma colaborării muzicale pe care au avut-o, Jador și Andreea Bălan s-au apropiat destul de mult. Cei doi au avut câteva întâlniri la ceas de seara (Vezi mai multe detalii AICI) și s-a speculat că între aceștia ar fi existat și o poveste de iubire, ce a fost ținută departe de ochii curioșilor. Ei bine, acum, Jador a spus lucrurilor pe nume și a dezvăluit în ce relații este în prezent cu Andreea Bălan, dar a vorbit și despre ce s-a întâmplat între ei.

(CITEȘTE ȘI: ÎNDRĂGOSTIT LULEA! AVEM IMAGINI TARI! POVESTE RUPTĂ DIN FILME. JADOR ESTE NEDESPĂRȚIT DE IDOLUL SĂU DIN COPILĂRIE, ANDREEA BĂLAN)

Așa cum spuneam, înainte cu ceva timp ca Andreea Bălan să îl întâlnească pe Victor Cornea și Jador să o găsească pe Oana Ciocan, cei doi artiști erau destul de apropiați. Aceștia au colaborat pe plan muzical și se părea că această colaborare a mers și ceva mai departe. Deși cei doi nu au confirmat niciodată că a existat ceva întrei ei, au fost surprinși în câteva ipostaze ce puteau da de bănuit.

Acum, invitat în cadrul unui podcast, Jador a fost întrebat care a fost adevărata relație dintre el și Andreea Bălan. Deși a ocolit cu tact răspunsul și a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegei sale de breaslă, cântărețul a scos la iveală și un detaliu interesant.

Mai exact, după ce a lăudat-o din plin pe blondină, Jador a spus că în prezent Andreea Bălan l-a blocat pe toate rețelele sociale, semn că ceva s-a întâmplat între ei. Este clar că Jador a călcat într-un fel sau altul pe bec și a supărat-o pe cântăreața. De asemene, iubitul Oanei Ciocan a mai ținut să îi transmită Andreei Bălan că este o femeie extraordinară și că se simte onorat că a cunoscut-o.

„Bursucu: Care a fost adevărata relație dintre tine și Andreea Bălan?

Jador: Am făcut o piesă cu ea. Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar, o femeie extraordinară, una dintre cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de a face. Îi sunt recunoscător că am învățat foarte multe lucruri de la ea, sper că și ea de la mine.

O femeie extraordinară, un om extraordinar, nu am ce să-i spun, pur și simplu este extraordinară. Muncește de rupe și are fetițele ălea și muncește pentru ele, ea își ajută familia. Ce fac eu pentru familia mea, același lucru face și ea. Îi spun acum că eu nu mai vorbesc cu ea, mă are la block sau ceva, dar vreau să-i spun: Andreea Bălan pentru mine ai fost extraordinară și a fost o onoare să te cunosc. Ești o femeie extraordinară”, a declrat Jador, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.