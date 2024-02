Bianca Drăgușanu și-a scos noua achiziție pe străzile din Capitală. Sexy-blonda a făcut furori odată cu apariția sa la volanul unui Bentley Bentayga de peste 250.000 de euro. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate diva în plină acțiune.

Cu toții știm că Bianca Drăgușanu este o divă în adevăratul sens al cuvântului, care iubește luxul și opulența. Genții de mii de euro, bijuterii la care unii doar visează, vizite în restaurante de fițe, vacanțe de lux, cadouri scumpe și mașini care fac furori atunci când ies pe stradă. La fel este și cel mai recent bolid pe care bomba sexy îl conduce.

Vorbim despre un Bentley Bentayga în valoare de peste 250.000 de euro, la volanul căruia a dat pe spate Bucureștiul. CANCAN.RO a surprins-o pe blondină după ce a ieșit de la un salon de fițe din zona de nord a Capitalei și a întors toate privirile.

A cedat tentației

Țiplă, așa arată Bianca Drăgușanu când iese pe stradă. După ce s-a mai aranjat puțin la salon, vedeta s-a urcat la volanul „bijuteriei”, a plecat în trombă și s-a oprit la cea apropiată benzinărie. Dar nu pentru a-și alimenta bolidul de 550 de cai, ci pentru a-și potoli pofta de dulce. Bianca și-a parcat Bentley-ul exact lângă pompă și a intrat în benzinărie. Deși blondina este adepta unui stil de viață sănătos, de această dată a cedat tentației și și-a cumpărat o ciocolată.

Încântată la maximum de bolidul său, vedeta a ieșit din benzinărie filmându-l.

Bianca Drăgușanu, adepta bolizilor de lux

De-a lungul timpului, bomba sexy a fost surprinsă la volanul mai multor mașini care mai de care mai scumpe. Bine, acum nu-i de mirare, căci știm cu toții că Biancăi nu-i este locul într-o mașină al cărei preț este sub un inel de-al său. Ne amintim ce a zis atunci când s-a urcat într-o Skoda: ”E prea mică, nu am loc în ea! Du-mă la mașina mea! Am o viață, mă iubesc foarte mult, îmi place confortul, îmi place luxul, îmi place să mă simt bine”.

Iar atunci când știi ce vrei de la viață, normal că prin mână îți trec mașini precum Mercedes GLE 400 AMG 2021, Lamburghini Urus sau Rolls Royce.

Bentley-ul, mașina preferată a vedetelor din România

După ce Bianca a apărut la volanul bolidului, putem spune cu ușurință că a intrat în rândul milionarilor României. Gigi Becali, Anamaria Prodan, Simona Halep sunt doar câteva dintre numele sonore ale lumii mondene din România care au în garaj o astfel de bestie.

