Bianca Drăguşanu s-a operat din nou la faţă şi nu mai iese din casă fără cagulă! Cum arată acum

Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe masa chirurgului estetician. Momentan, vedeta se ferește să-și arate chipul și se afișează pe rețelele de socializare purtând cagulă. Ce intervenție a suferit blondina în urmă cu doar șase zile?

De când a intrat în lumea mondenă, Bianca Drăgușanu a suferit o serie de intervenții estetice. Vedeta nu s-a sfiit niciodată să spună că apelează la bisturiu pentru frumusețe. Până acum, fosta prezentatoare TV a optat pentru un implant mamar, implant fesier, rinoplastie, injectări de acid hialuronic și botox, dar și o intervenție de alungire a ochilor.

Bianca Drăgușanu a început anul 2024 tot pe masa esteticianului. Vedeta a decis să își dizolve acidul hialuronic din buze, iar acum, cu doar șase zile în urmă, a trecut printr-o nouă operație estetică la nivelul feței. Nu demult, blondina susținea în mediul online că are în plan să-și facă un lifting facial.

Vedeta s-a afișat pe rețelele de socializare umflată la față, ascunzându-și chipul sub o cagulă și o pereche de ochelari de soare.

„Bună tuturor! Sunt în a cincea zi de la operație, am ales să port cagulă pentru următoarele două luni jumătate din viața mea pentru că sunt foarte inflamată și foarte vânătă, am o piele foarte sensibilă. Practic știam ce înseamnă această procedură, îmi cunoșteam sensibilitatea vasculară, și știam exact ce mă așteaptă. M-am umflat, am niște cheaguri de sânge în ochi, dar să vă țin la curent în fiecare zi cu evoluția vindecării mele, iar pentru cei sau cele care aveți întrebări despre procedurile estetice care vă pot schimba viața, sunt aici, vă răspund cu mare drag”, a povestit Bianca Drăgușanu într-un story pe pagina ei de Instagram.