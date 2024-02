Cum arată apartamentul în care locuiește Bianca Drăgușanu. Are 3 dormitoare, un living spațios, bucătărie și 2 băi

Bianca Drăgușanu (41 de ani) nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că este adepta luxului și a opulenței. Astfel că și apartamentul în care locuiește se încadrează perfect în tiparul ei. Casa este una foarte spațioasă și se află într-un complex rezidențial de lux din zona de nord a Capitalei.

Bianca Drăgușanu a achiziționat apartamentul în urmă cu câțiva ani, însă de curând a decis să facă renovări. Locuința este formată din trei dormitoare, un living spațios cu o bucătărie open space, două băi și un dressing. Multe dintre obiectele de mobilier au fost făcute pe comandă, iar vedeta s-a ocupat de cele mai mici detalii, fără să ceară ajutorul unui designer.

În urmă cu doar câteva luni, Bianca Drăgușanu a decis să își reamenajeze apartamentul după propriul gust, iar acum totul este la superlativ. Fosta prezentatoare TV locuiește în zona de Nord a Bucureștiului, acolo unde nu mulți își permit să locuiască.

Vedeta nu stă singură, ci cu Sofia, fiica pe care o are din căsnicia cu Victor Slav. Micuța are propria cameră de care este foarte încântată. Bianca a avut grijă să îi facă pe plac fetiței sale și a ales multe piese de mobilier de culoare roz.

Odată ce s-au terminat amenajările, blondina a hotărât să facă publice mai multe fotografii din locuința sa. Așadar, în imagini se poate observa că fosta soție a lui Victor Slav se bucură de un dormitor matrimonial care are propriul dressing, precum și o baie superbă. De asemenea, livingul este și el spectaculos.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare.

Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare.”, a declarat Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva luni, pentru Fanatik.