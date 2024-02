Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, din nou împreună! Cum au fost surprinși cei doi în miezul zilei. FOTO

Se cunoaște, deja, faptul că relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-ar afla pe un „tărâm nisipos”. Însă, ultimele imagini cu ce doi ar arăta că securea războiului ar fi fost îngropată! Să fi revenit cei doi la sentimente mai bune? Vezi mai jos, în articol, informațiile și imaginile.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au revenit la sentimente mai bune, după ce o perioadă au stat despărțiți!? Blondina și fostul soț al Claudiei Pătrășcanu au fost surprinși împreună, în public, în timp ce serveau masa. Deși, în ultima perioadă, s-a spus că cei doi și-au spus „adio”, pare-se că ar mai fi luat în calcul o șansă.

Oare au mai oferit o șansă relației amoroase și au revenit la sentimente mai plăcute? Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au fost surprinși în Capitală, într-un restaurant, în timp ce serveau masa. Cei doi s-au poziționat unul în fața celuilalt. În timpul mesei, au fost relaxați și au decis să servească un preparat dintr-o singură farfurie.

Deși în imaginile respective (vezi galeria foto), Bianca și Gabi par foarte liniștiți și relaxați unul în prezența celuilalt, cei doi au trecut printr-o serie de împăcări și despărțiri. De altfel, Gabi Bădălău confirmase despărțirea de vedetă, mărturisind că nu s-ar simți deranjat că în viața ei și-ar fi făcut loc un alt bărbat. De asemenea, CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, cum s-a rupt lanțul de iubire dintre cei doi amorezi. Informațiile sunt disponibile la acest link.

„Doamna Drăgușanu am aflat că e implicată într-o altă relație, că are un alt partener. Categoric eu și Bianca ne-am despărțit. Nu am nici o relație cu un instructor de fitness. Rămâne o femeie însărcinată din priviri sau cum?! Nu există așa ceva. Am avut o relație de trei ani cu bune si rele și, momentan, am nevoie de o perioadă de liniște ca să-mi văd de copiii mei. Nu sufăr, nu am de ce, orice despărțire e grea, dar viața merge înainte. Nu pot să spun decât că mă bucur pentru doamna Drăgușanu, pentru viața ei personală și alegerile făcute de ea. O felicit!”, a afirmat Gabi Bădălău la TV.