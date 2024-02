”A dat foc la casă, copiii mei erau în ea!” Claudia Pătrășcanu și-a ”mitraliat” fosta soacră și pe Gabi Bădălău!

E departe de a se fi încheiat războiul Claudia Pătrășcanu și familia Bădălău, în frunte cu Gabi, cel care i-a fost soț cântăreței. Divorțul, încheiat după aproape trei ani de dispute prin sălile de judecată, nu a limpezit situația. Provocată de CANCAN.RO, artista a oferit un interviu în care nu a iertat pe nimeni. Afaceristul a fost pus la zid, după ce ar fi jignit-o grav zilele trecute, la fel și fosta ei soacră! Dezvăluirile artistei sunt chiar tulburătoare și vi le prezentăm, în exclusivitate!

Claudia Pătrășcanu a spus totul, practic, chinul prin care încă trece: șapte întrebări, șapte răspunsuri drept la țintă!

”Îl citez pe Gabi Bădălău: dau sute de mii de euro avocaților să-mi rezolv problemele!”

CANCAN.RO: Ai avut un an destul de zbuciumat, zic eu, cu divorțul și atâtea scandaluri…

Claudia Pătrășcanu: Din 2019 și până în prezent, trăiesc într-un zbucium continu, cu aceleași persoane, bineînțeles, care fac orice să-mi deranjeze liniștea. Acea liniște pe care ei nu au cunoscut-o niciodată. Cinci ani pe sălile instituției DGASPC, unde i-am rugat să ia măsuri în multe privințe. Dar cei din județul Giurgiu se fac că nici nu primesc hârtiile celor din Constanța. Oare de ce?!

Probabil, mulți oameni cred că s-a terminat zbuciumul, dar am încercat să-mi rezolv situațiile prin autorități. Mi-am dat seama, după cinci ani, că nu fac nimic, nu vin în sprijinul copiilor minori, nu sunt ajutați în niciun fel, încât să depășească momente ale vieții la o vârstă atât de mică.

În viață trebuie să răzbați singur, să te aperi singur și să îți faci dreptate singur. În țara noastră, unde legile le fac de multe ori cei cu bani mulți… Și îl citez pe Gabi Bădălău: “eu dau sute de mii de euro avocaților să-mi pot rezolva problemele!” Nu prea ai ce să faci în situația mea, ca femeie, mamă care își crește copiii singură, decât să te rogi și să aștepți. Se vor găsi și oameni corecți la pupitrul instituțiilor, care nu vor fi încântați să distrugă vieți. Din păcate, mulți copii, tineri, rămân fără țeluri în viață, fără sprijin și dezorientați, din cauza legilor din țara noastră.

Eu, spre deosebire de alte mame, am avut puterea de a spune lucrurilor pe nume, unde amenințările sau presiunea nu m-au înfricoșat, și n-am permis să-mi fie luați copiii de lângă mine fără niciun motiv. Doar Dumnezeu are dreptul să decidă acest aspect, în rest, nimeni nu este în măsură să rupă copiii de lângă o mamă. N-au reușit să facă asta dintr-un singur motiv: că am luptat corect și cu iubire pentru copiii mei. Oare Dumnezeu nu a văzut asta?

CANCAN.RO: Cum e să fii o mamă singură, cu doi copii? Greu, ușor, plăcut?

Claudia Pătrășcanu: Să fii mamă e cel mai frumos sentiment din lume…. Să fii mamă singură, înveți să fii și mai puternic în viață, să fii ca un leu în cușcă și care vrea să iasă și să-și apere puii de orice și oricine. Să fii mamă înseamnă binecuvântare!

”Mi-a spus așa: Lasă-mi mie copiii și dispari!”

CANCAN.RO: Copiii cum acceptă situația asta?

Claudia Pătrășcanu: I-am pregătit pentru viață, pentru orice. Le zic mereu să ia viața așa cum vine ea, să fie pregătiți pentru orice și să îl iubească pe Dumnezeu mai presus decât orice, mai presus decât pe mine ca mamă. Doar așa vor fi ocrotiți și ținuți departe de provocările grele ale vieții.

Din 2019, fac naveta Constanța-București, erau foarte micuți, doi ani, respectiv patru, acum de șapte și de nouă… Tot continuă să facă acest lucru, deși uneori obosesc și ei, dar îi admir pentru putere și pentru că își doresc să-și vadă tatăl.

N-aș spune asta despre Gabi, care, după finalizarea procesului, de un an și jumătate nu mai vine el să-și ia copiii pe motiv că este obosit, că are probleme, că muncește mult, că e drumul lung… Dar oare pe copii i-a întrebat vreodată în acești ani dacă sunt obosiți sau ce simt? El are alte griji. Să meargă pe la ușile avocaților și să-i implore să mă distrugă prin procese… Banii nu-s o problemă. Nu știu ce înțelege el prin distrugerea mea, dar în viață totul se întoarce ca un bumerang. Încă nu are maturitatea de a învața să fie om cu caracter și demnitate.

CANCAN.RO: Cât de mult de ajută Gabi Bădălău în creșterea copiilor? Vă înțelegeți măcar la acest capitol?

Claudia Pătrășcanu: Nu aștept ajutorul nimănui. În toți acești ani, m-am bazat doar pe mine. Pe Gabi, niciodată! El a luat de la mine, de la gura copiilor, s-a bucurat de durerea mea, făcea orice posibil să nu am niciun venit, punea tot felul de piedici încât să nu fac bani, nimeni să mă ajute, doar să poată lua copiii de lângă mine.

Nici în perioada grea de sănătate a mea și a copiilor nu a venit cu o sticlă de apă sau un medicament. Am avut Covid toți, copiii aveau nevoie de medicamente și alimente… Nu puteam ieși din casă pentru că eram izolați. L-am rugat să trimită pe cineva măcar, cu apa și medicamente, iar răspunsul lui a fost: “nu ești în stare să crești copiii, ești o mamă de carton, dacă nu te poți descurca, lasă-mi mie copiii și dispari!” Niciun telefon nu a dat să întrebe dacă sunt copiii sănătoși, atunci, ce nevoi să am eu de la acest om?!

Cinci ani m-am străduit să fiu om, să fiu drăguță, să le suport mojiciile, jignirile, bătaia de joc și umilințele, totul, pentru copii. Acum nu mai vreau să le suport impertinența și răutatea. Gabi a întrecut orice măsură, nu ține cont de sângele lui, de nimic! Nu mă deranjează când sunt făcută…, pentru că eu nu sunt rasistă și, orice origine aș avea, îi reamintesc că a făcut doi copii cu mine. Nu mă deranjează nici când mă face handicapată, nu știe ce înseamnă, sunt oameni cu dizabilități, oameni cu suflete bune. Oare ce e mai grav în fața lui Dumnezeu, să fii un om cu handicap, neajutorat, sau un om cu tot felul de vicii voite?

N-aș râde în locul lui de acești oameni pentru care nu a făcut niciodată un bine la câți bani are, cum n-aș râde nici de cei care pleacă să muncească pe bani cinstiți în diaspora. Gabi e genul de om care se folosește de oameni, apoi scapă de ei prin orice fel de tertipuri. Nu se gândește că e sânge, că e iubită, că e prieten sau partener de afacere. Face parte din educație!

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodata la o împăcare, mai ales ca s-a despărțit de Bianca Drăgușanu?

Claudia Pătrășcanu: I-aș oferi o zi din viața mea de-acum, cu bucurie și liniște sufletească, fără stres. Nu m-aș mai întoarce în locul nepotrivit fără iubire pentru Dumnezeu!

Despre mama lui Gabi Bădălău: ”A dat foc la casă!”

CANCAN.RO: Cu fosta soacră cum te înțelegi, că au fost niște dispute între voi?

Claudia Pătrășcanu: Tot ce se întâmplă între mine și Gabi este mâna acestei femei, care încă nu a reușit să taie cordonul ombilical de fiul său. O femeie care își bagă nasul în orice, care distruge vieți doar pentru că dânsa nu a trăit-o pe a ei în iubire și respect. Și atunci se ocupă să distrugă viața fiului, relația fiului cu copiii lui. Tot dânsa a dat cu pumnul în masă să ne dea afară din casă. Diferența face că eu nu mi-am părăsit niciodată copiii.

De câțiva ani tot o rog civilizat să nu le mai administreze medicamente copiilor, antibiotice și nurofen, fără prescripția medicală și nu înțelege. O face de fiecare dată când copiii merg la Bolintin, le spune să țină secret, să nu-mi spună, că nu mai primesc nimic, altfel, tatăl îi va părăsi de tot. Copiii îmi vin cu tot felul de stări de acolo și purtăm aceeași discuție în care o implor să nu le mai dea nimic fără voia mea.

Înainte de Crăciun, această femeie a dat foc la casa din Bolintin, copiii mei erau în casa aceea, dormeau, era ora prânzului. Copiilor le-a fost frică să-mi spună, de teamă că îi cearta și le rupe urechile.

Le spune copiilor că sunt o mamă rea, bolnavă psihic, că nu le-am dat să mănânce când erau mici, că plecam de acasă și îi lăsam. O pune și pe menajera lor să le spună asta, ca să fie mai mulți și poate mai credibili, în mintea lor. Bineînțeles că n-am să le permit să se mai joace cu mintea lor și am început să le arăt copiilor tot adevărul negru pe alb. Am impresia că, din ura ce mi-o poartă mie, nu mai țin cont de sufletul copiilor și nu mai au Dumnezeu oamenii ăștia.

I-am sugerat să-l lase pe Gabi să vina el după copii, dar de un an jumate vine dânsa, tocmai să distrugă orice relație între tată și copii. În loc să stea să-și apropie copilul de propriii lui copii, a reușit să dezbine. N-am s-o uit pe bătrâna ei soacra, cand îmi zicea: “Ce o să-ți facă ție această femeie…O să vezi!”

A încercat să-mi mușamalizeze atâtea, a inventat procesul cu camere și telefoane, motiv pentru care copiii n-au cum să mă sune și să-i sun când sunt acolo, sunt “sechestrați” la vârsta lor și, dacă li se întâmplă ceva, n-au cum să mă sune. Ei știu bine cine le-a pus microfoane și camere… Cât am stat acolo, vorbeau mereu prin băi și spuneau că-s ascultați. Acum, au găsit alt motiv pentru a-mi mânca banii și a influența copiii cu tâmpenii.

Să-și vadă de copiii lor, să învețe să fie bunici, să-si aștepte nepoții acasă, să țină cont de ceea ce nu au voie să administreze copiilor și să-și țină gura în fața copiilor mei pe care i-au dat afară din casă fără pic de remușcare.

Planuri profesionale pentru Claudia Pătrășcanu

CANCAN.RO: Ce dorințe ai pentru acest an? Includ aici și partea profesională

Claudia Pătrășcanu: Am lansat cea mai nouă melodie, Inimi, compusă de Emilian. Îmi doresc să fiu sănătoasă, să-mi onorez toate evenimentele, să mă bucur de vacanțele împreună cu copiii și să scot piesă după piesă.

Pe 14 februarie vă invit la Divan, să vă îndrăgostiți de cele mai frumoase melodii de dragoste. Voi cânta 50 de minute cu bandul live.

