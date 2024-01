Bianca Drăguşanu nu îl mai suportă pe Cătălin Măruţă. A spus că e pervers şi viclean. Ce i-a făcut vedeta Pro TV

Bianca Drăgușanu (41 de ani) este foc și pară pe Cătălin Măruță (46 de ani)! Blondina l-a descris ca fiind pervers și viclean, iar acum nu îl mai suportă. Mai mult decât atât, ea a povestit și ce i-a putu face vedeta Pro TV.

În data de 8 noiembrie 2021, Bianca Drăgușanu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Acela a fost momentul în care prezentatorul TV a supărat-o teribil pe blondină. Interviul nu a decurs deloc așa cum i se promisese înainte. Mai mult decât atât, ea susține că a fost avertizată în legătură cu soțul Andrei, însă a avut încredere în el. Ajunsă în emisiune, s-a simțit încolțită din toate părțile.

Citește și: BIANCA DRĂGUȘANU A RENUNȚAT LA CAGULĂ! CUM ARATĂ FOSTA PREZENTATOARE TV DUPĂ OPERAȚIA DE 11.000 DE EURO

Nici nu a intrat bine în platoul emisiunii, iar Cătălin Măruță i-a adresat invitatei sale o întrebare deranjantă. Mai exact, el s-a legat de faptul că Bianca Drăgușanu purta o rochie albă și a fost curios să afle când urmează să se căsătorească. Mai mult decât atât, prezentatorul TV a arătat, pe parcursul emisiunii, mai mult imagini foarte vechi cu blondina, înainte ca aceasta să apeleze la intervențiile estetice.

La câteva săptămâni de la apariția ei în emisiunea de la Pro TV, Bianca Drăgușanu a recunoscut că este foarte supărată pe Cătălin Măruță. Mai mult decât atât, l-a descris ca fiind un om pervers și viclean. Fosta soție a lui Victor Slav a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

„Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei.”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Spynews.ro.