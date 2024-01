Bianca Drăgușanu a renunțat la cagulă! Cum arată fosta prezentatoare TV după operația de 11.000 de euro

Bianca Drăgușanu a renunțat la cagulă! Fosta prezentatoare TV a renunțat la mască și s-a afișat pe rețelele de socializare cu noul chip. Vedeta a cheltuit aproape 11.000 de euro pentru operația care o face să arate perfect.

Bianca Drăgușanu se mândrește pe rețelele de socializare cu noua fizionomie. Vedeta a renunțat la cagulă și le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele rezultatul operației. În urmă cu câteva săptămâni, fosta prezentatoare TV a suferit o intervenție chirurgicală de lifting facial total. A scos din buzunar 11.000 de euro pentru a arăta perfect și se pare că este foarte mulțumită de rezultate.

Fosta prezentatoare TV a recurs de mai multe ori la medicii esteticieni pentru a arăta impecabil. Cu toate că recunoaște că nu a fost cea mai cerebrală atunci când a luat deciziile, blondina a recurs din nou la o serie de intervenții chirurgicale în zona feței. După nici o lună de la operație, primele rezultate sunt deja evidente.

Diva a declarat de nenumărate ori că nu mai era deloc mulțumită de aspectul buzelor ei. Aceasta a decis să-și „reconstruiască” fizionomia feței cu ajutorul unui lifting facial total. După intervenție, blondina a avut fața plină de umflături și vânătăi și a ales să-și ascundă chipul sub o cagulă. A renunțat rapid la ea, chiar dacă se aștepta să o poarte aproximativ 2 luni.

După nici o lună de la intervenția chirurgicală, Bianca Drăgușanu s-a afișat pe rețelele de socializare cu noul look. Vedeta este mândră de noile forme și consideră că intervenția a fost un adevărat succes.

Înainte de liftingul facial, blondina și-a schimbat medicul estetician. Toată lumea s-a întrebat de ce vedeta a renunțat la colaborarea cu expertul care s-a ocupat ani buni de frumusețea fostei prezentatoare TV.

Diva a decis să discute pe larg despre acest subiect și nu s-a ascuns să vorbească despre nemulțumirile ei. Bianca a spus de multe ori că nu era mulțumită de buzele ei iar medicul estetician nu a vrut să intervină. Nu că ar fi prost pregătit, dar vedeta ar fi fost cea care a insistat să facă aceleași vechi greșeli.

„(…) Dânsa este un doctor excepțional, cu care eu am lucrat extraordinar de bine, m-a reparat după multe situații în care eu consider că am exagerat. Dânsa nu are nicio vină că forma buzelor mele nu este cea pe care mi-am dorit-o eu. Singurul vinovat de nemulțumirea asta, practic, sunt eu, pentru că, după ce mi-au fost topite buzele, eu am început din nou a exagera și a mă injecta în diverse locuri chiar și la doamna doctor.

Adică n-a scăpat de mine până nu a făcut exact cum am vrut eu. Din prietenie a răspuns pozitiv cerințelor mele. Doamna doctor a fost primul doctor care m-a convins să topesc acidul din buze, însă, eu fiind obișnuită cu o formă gigantică, urâtă, a buzelor care oricum nu se mai poartă și care au fost un dezavantaj al feței mele, ca să spun așa, l-a insistențele mele, m-a reinjectat de atâtea ori de câte ori am vrut eu. Pur și simplu a făcut chestia asta din prietenie, nu pentru că a vrut ea.

Nu vă gândiți că am obligat-o. Îmi asum această vină, că buzele nu arată cum trebuie să arate niște buze frumoase și normale datorită mie, eu sunt omul care le-a stricat cu bună știință, insistând la doctorii care mi-au devenit chiar prieteni la un moment dat și am reușit să mi le stric din nou a doua oară.(…)”, a declarat Bianca Drăgușanu în mediul online.