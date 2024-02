Intriga e la ea acasă în patrulaterul amoros despre care vorbește toată România! Găbițu și-a găsit noua prințesă: o altă ”fitnesă”!

Lanțul de iubire dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-a rupt, din nou, doar că acum problemele sunt grave. Iar cale de împăcare, spun apropiații celor doi, nu mai există. Telenovela națională pe care o urmărește toată România a ajuns la episodul 3 (CITIȚI AICI EPISODUL 1 ȘI EPISODUL 2!). Motivele rupturii? Prin celebrele cluburi din Capitală se vorbește despre o nouă cucerire în viața lui Bădălău, alta decât Andreea Ligia, antrenoarea de fitness la care Găbițu a râvnit, în zadar, o vreme. Și ca să vedeți că intriga este la ea acasă, ”noua” lui Gabi ar fi și ea tot… antrenoare de fitness, colegă cu Andreea Ligia, până de curând, la aceeași sală.

Să recapitulăm! Avem o telenovelă cu o distribuție incredibilă: Gabi Bădălău, Bianca Dragușanu, Claudia Pătrașcanu, Andreea Ligia (personaje din primele două episoade) și acum ni se propune o nouă ”actriță”: tot antrenoare de fitness!

În primul episod, am aflat că Bianca și Gabi s-ar fi despărțit după ce Bădălău a insistat cu atenții nenumărate să o cucerească pe antrenoarea lui de fitness, Andreea Ligia.

Episodul 2 a răsturnat însă lucrurile și Andreea Ligia a ieșit din scenă, dând de înțeles că ea nu a acceptat avansurile. Și, totodată, am aflat că motivul rupturii dintre BD & GB ar fi fost faptul că el ar fi chefuit cu Florin Salam, în timp ce ea suferea o intervenție în sala de operații. Și că nepăsarea lui ar fi dărâmat ceea ce au clădit!

Gabi Bădălău și-a găsit noua prințesă: tot o ”fitnesă”!

Azi, difuzăm episodul 3. Aici intervin unele dileme. Protagoniștii nu s-au grăbit să rupă tăcerea, au îngăimat ceva ce pare a fi o negație a relației, dar nu l-au luat decisiv pe NU în brațe. CANCAN.RO vine cu noi detalii, în exclusivitate, despre ceea ce pare răsăritul unei noi telenovele!

(CITEȘTE ȘI: CE PERVERSIUNE A PUTUT FACE BĂDĂLĂU JR. DUPĂ CE A VRĂJIT-O TOATĂ NOAPTEA PE RAMONA OLARU)

Din informațiile noastre, Gabi Bădălău și Ligia Andreea au plecat la munte, acum două weekend-uri. Asta a fost informația pe care CANCAN.RO a aruncat-o pe piață, potrivit unor surse demne de încredere, care, ulterior, ne-au informat că ”porumbeii” ar mai fi fost acolo cu un cuplu, Ionuț Luțu și iubita lui, Iulia Roșca. Informație care a făcut ca showbiz-ul să dea în clocotul curiozității! Dar i-a iritat, însă, pe protagoniști.

Aparent, unele date nu se corelau, fiindcă Andreea Ligia s-a fotografiat, într-adevăr la munte, dar nici urmă de Gabi. Doar că aceste informații ar fi ajuns și la urechile Claudiei Pătrășcanu (care ar fi în măsură să ne confirme, dacă se va îndupleca) și n-a putut decât să se bucure, probabil, că Gabi a scăpat de Bianca. Nu mai reamintim ”săgețile” pe care cele două și le-au trimis în public, fiindcă ar trebui să mai scriem vreo două tonuri.

Replica Ligiei Andreea, fata pe care Gabi Bădălău a pus ochii

Ligia Andreea a avut, a doua zi, replica. ”Bună ziua, Ligia este numele meu. În legătură cu articolul din CANCAN vă deranjez! Nu vreau să declar nimic, nu vreau să apar nicăieri, nu sunt persoană publică și nici nu vreau să fiu implicată în toate circurile și scandalurile, că nu-mi stă în fire, așa că o să vă rog respectuos să vă opriți din a mai posta numele meu sau orice altă imagine cu mine, pentru că am muncit pentru imaginea pe care o am și e una curată! Repet, nu sunt persoană publică și nici nu vreau să fiu, sunt un om simplu, nu e prima dată când se întamplă asta, mie nu mi se pare normal să merg pe stradă și să fiu pozată, nu am nevoie de reclamă, vreau să am o viață normală!

E total neplăcut să trec prin asta, mai ales că, din tot acel articol, eu sunt cea care pică prost. Nu vreau să fiu motivul nimănui de despărțire, sunt un om simplu și vreau să rămân focusată pe cariera mea fără să-mi pericliteze ceva sau cineva imaginea pe care am construit-o”, a fost mesajul Ligiei, pentru CANCAN.RO.

Un mesaj mai mult decât elegant, doar că nu confirmă sau infirmă presupusa ”escapadă” la munte, alături de Gabi Bădălău. Dar ar da, totuși, de înțeles ceea ce urmează. Adică reacția Biancăi Drăgușanu!

Bianca Drăgușanu vine cu ”bomba nucleară”! O altă ”fitnesă” la brațul lui Bădălău

Acolo unde s-a declanșat focul. Drăgușanca a aflat de aventură, iar sursele noastre au spus că ea ar avea o altă versiune. Cum că Gabi Bădălău s-ar fi dat, într-adevăr, la Ligia Andreea, doar că a întâmpinat refuzul ei. De altfel, CANCAN.RO a aflat că afaceristul i-ar fi propus să-i cumpere o mașină, ea nu a acceptat.

(NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI GABI BĂDĂLĂU N-AU REZISTAT SEPARAȚI, IAR CANCAN.RO ARE IMAGINILE SFÂRȘITULUI DE AN. S-AU ÎMPĂCAT ÎNAINTE DE CRĂCIUN!)

Aceleași surse ne-au șoptit că Bianca ar avea probe și pentru o nouă poveste de dragoste trăită de Găbițu. De data aceasta, el ar fi abandonat pista Andreea Ligia și s-ar fi ”încurcat” (ATENȚIE!) cu o altă antrenoare, tot de la aceeași sală, care, ulterior, și-a dat demisia. Semn că femeia n-a mai făcut față presiunii care s-a acumulat în toată această telenovelă și că a ieșit din scenă.

Sursele noastre afirmă însă că tocmai în aceste momente se ”trag secvențele” pentru episodul 4, care ar fi mult mai tare decât orice a avut loc până acum! Să fie vorba de vreo sarcină?! Vă ținem la curent!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.