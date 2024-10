Sonia Ferrari, scandal cu un salon de înfrumusețare! Nepoata lui Nicolae Guță ar fi plecat fără să plătească

O nouă controversă a izbucnit! De data aceasta în vizor este Sonia Ferrari, nepoata cunoscutului manelist Nicolae Guță. Iată ce a pățit tânăra!

După o vizită recentă la un salon de înfrumusețare pentru aplicarea unor extensii, aceasta a ajuns să fie acuzată public că ar fi părăsit locația fără să achite suma cerută. Pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok, circulă deja un videoclip în care managera salonului susține că Sonia Ferrari ar fi refuzat să plătească 1.000 de lei pentru extensiile aplicate, invocând nemulțumiri legate de rezultat.

Potrivit versiunii salonului, Sonia Ferrari ar fi beneficiat de un serviciu complet de aplicare a extensiilor, însă, la finalul procedurii, ar fi refuzat să achite suma convenită de 1.000 de lei. Managera susține că Sonia a invocat nemulțumiri legate de calitatea extensiilor și de modul în care au fost aplicate, dar și-a exprimat dezacordul abia la final, nu în timpul procedurii

În replică, Sonia Ferrari a decis să facă publică propria versiune a evenimentelor, afirmând că situația este mult mai complicată decât lasă să se înțeleagă acuzațiile managerului salonului. Potrivit declarațiilor sale, Sonia susține că extensiile nu ar fi avut calitatea promisă și că aplicarea acestora a fost realizată fără prea mult interes.

”Am fost acolo și mi-au făcut un păr groaznic, l-am căutat pe net și costa 57 de lei, iar ea îmi cerea 1000 de lei și mâna de lucru. Mi l-a făcut urât de tot. Ea a pus o poză veche cu mine, voia să-și facă reclamă. Mie nu mi-a plăcut absolut deloc ce mi-a făcut. Ea a zis că nu, că e foarte ok părul. I-am zis să mi-l dea jos, iar ea a zis că nu îmi dă nimic jos, eu am crezut că e specialistă. Eu dacă dau cu mâna prin par se vede imediat negru, nu am fost absolut deloc mulțumită. Ea a postat o poză cu mine cu spatele, dar nu a arătat oamenilor și cum se vedea în față”, a spus Sonia Ferrari pentru Spynews.ro.